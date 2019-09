Stiri pe aceeasi tema

- 'Curtea Europeana a Drepturilor Omului a facut publice opt hotarari ce includ 17 cauze privind incalcarea drepturilor omului in regiunea transnistreana', se arata in comunicat. Potrivit avocatilor Asociatiei Promo-LEX, care reprezinta reclamantii in instanta de la Strasbourg, in cauza 'Iovcev si alti…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Rusia la plata sumei de 126. 000 de euro ca prejudicii morale si a 5.000 de euro cheltuieli de reprezentare catre profesorii, elevii si parintii a patru scoli cu predare in limba romana din Transnistria, potrivit unui comunicat al Asociatiei…

- Gimnaziul din Corjova si Gimnaziul Roghi, ambele cu predare in limba romana aflate in stanga Nistrului, raionul Dubasari, au fost impiedicate sa intoneze imnul national si sa afiseze drapelul Republicii Moldova la deschiderea noului an scolar. Informatia a fost oferita pentru IPN de Alexandru Postica,…

- Ca de fiecare data, dupa examenul national de titularizare, cadrele didactice care au participat la proba scrisa si au fost nemultumite de notele afisate au depus contestatii.Anul acesta au fost depuse 97 de contestatii. Cele mai multe, 24, sunt la limba si literatura romana, pedagogia prescolara si…

- Administratia regionala din Tatarbunar a lansat acum doua zile ideea trecerii scolii din satul Borisauca de la predare in limba romana la predare in limba ucraineana. In regiunea Odessa mai erau, in anul 2018, doar patru scoli cu predare in limba romana – se pare ca din toamna anului 2019 vor ramane…

- "Guvernul Romaniei este preocupat de respectarea si promovarea drepturilor la identitate lingvistica ale etnicilor romani din afara granitelor. Astazi vom lua masuri pentru a da posibilitatea cat mai multor elevi de etnie romana care studiaza in scoli cu predare in limba romana din Ucraina sa beneficieze…

- Guvernul va suplimenta cu trei milioane de lei fondurile alocate finantarii programului care da posibilitatea elevilor de etnie romana care studiaza in scoli cu predare in limba materna din Ucraina sa beneficieze de burse de studiu, a anuntat, miercuri, premierul Viorica Dancila. "Guvernul Romaniei…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, vor derula proiectul „Cursuri de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba…