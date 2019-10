Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a condamnat joi Ucraina pentru destituirea a cinci oficiali in cadrul epurarii administratiei dupa destituirea presedintelui pro-rus Viktor Ianukovici, scrie agerpres.ro.

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a facut publica marti, 15 octombrie, hotararea pe cauzele Grama 28432/06 si Dirul 5665/07, ambele se refera la incalcarea drepturilor omului in regiunea transnistreana de catre Federatia Rusa.

- Ucraina vrea sa incheie un contract pe termen lung cu Rusia privind tranzitul gazelor naturale, realizat la standarde europene, a afirmat miercuri premierul ucrainean Oleksi Honcearuk, adaugand ca Kievul nu va accepta acordul pe termen scurt propus de Moscova, transmite Reuters, scrie

- Actualul contract ce reglementeaza tranzitul gazelor naturale rusesti spre Europa prin Ucraina expira in 2019, iar Moscova ar dori in viitor sa ocoleasca acest intermediar cu care in ultimii ani a avut numeroase conflicte pe tema platilor pentru gazele naturale livrate. Pe baza acestui contract a…

- Republica Moldova, la fel ca și Federația Rusa, este condamnata la CtEDO pentru violarea dreptului de a nu fi supus torturii și tratamentelor inumane și degradante și a dreptului la siguranța, scrie Promo-LEX . Curtea Europeana a Drepturilor Omului a facut public marți doua hotarari in acest sens.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a examinat miercuri o petitie a Ucrainei impotriva Rusiei, in care o acuza de multiple incalcari ale drepturilor fundamentale ale omului de la anexarea Crimeeii in 2014, relateaza AFP, potrivit news.ro.Kievul si Moscova s-au infruntat in Marea Camera…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca refuzul autoritaților din Rusia de a inregistra trei asociații care lupta pentru drepturile comunitații LGBT reprezinta o incalcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului, potrivit France 24.Citește și: Gelu Vișan, declarație care…

- Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri intre cele doua țari, fiind vizați toți cei 277 de deținuți aflați in arest dupa conflictul din estul Ucrainei, a declarat joi un oficial ucrainean, potrivit MEDIAFAX.Potrivitul oficialului ucrainean, Roman Bezsmertnyi,…