Dupa examinarea declaratiilor facute in 2005 la televizor de Selahattin Demirtas, aflat in prezent in detentie si a carui eliberare a fost solicitata zadarnic toamna trecuta de CEDO, instanta de la Strasbourg "estimeaza ca, luate in ansamblu, aceste declaratii nu pot fi considerate ca reprezentand un apel la folosirea violentei, la rezistenta armata sau revolta si nici discurs de ura".



Fost lider al Partidului democrat al popoarelor (HDP), Selahattin Demirtas se afla in inchisoare din noiembrie 2016, fiind acuzat de conducerea unei organizatii teroriste. Procesul sau in acest caz urmeaza…