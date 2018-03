Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 7 ani a fost victima comportamentului "abuziv si discriminator" al propriei invatatoare in clasa pregatitoare din Scoala generala nr. 92 din Bucuresti. "In ciuda existentei unui certificat de orientare scolara catre invatamantul de masa si a eforturilor depuse de parinti pentru…

- Obtinerea carnetului de conducere nu mai este o problema pentru persoanele cu dizabilitati din Oltenia! Un instructor auto din Tg. Jiu s-a gandit la nevoile lor si a modificat masina pentru ca cei cu probleme locomotorii sa faca scoala de soferi cat mai aproape de casa si sa nu mai bata drumul pana…

- Ion Dragoman, din București, dar și alți cititori cu diferite grade de invaliditate, ne intreaba ce salariu are asistentul personal pentru persoanele cu handicap, in momentul de fața, și care este actul normativ care reglementeaza aceasta problema. RASPUNS: Asistentul personal, angajat cu un contract…

- Cu emotii mari, Tudorel Buzatu a pasit sfios prag Guvernului, unde doamna il astepta cu un zambet larg. Florile il cam incurcau, dar a fost dorinta Gabrielei. Degeaba s-a batut cu fundul de pamant pana la Bucuresti. “Mamica” a fost de neinduplecat. Era si 8 Martie si nu ar fi fost frumos sa vina fara…

- Nicolas, fiul in varsta de 15 ani al celebrului fost fotbalist Gica Popescu, s a intors la FC Viitorul, incheind mai devreme imprumutul la FC Voluntari. Tanarul mijlocas s a inscris la o scoala din Constanta si s a integrat programului grupei 2003 de la FC Viitorul. "Nicolas este jucatorul nostru de…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2018-2019. Prima faza a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar se desfasoara intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre 12 si 18 aprilie. Aceasta este rezervata parintilor copiilor…

- Din pacate, proiecte similare derulate in trecut au avut rezultate slabe, deși aratau foarte bine pe hartie. In cartierul Malin, din Codlea, sute de familii traiesc in case insalubre si fara curent electric. Multi adulti nu au serviciu si traiesc din ajutorul social. Primaria a obtinut 4 milioane de…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Teatrul EXCELSIOR prezinta in premiera, marți 6 și miercuri 7 martie, de la ora 19:00, Amerika dupa Franz Kafka, versiunea scenica și regia Geirun Țino. Karl Rossmann, 17 ani, emigrant, un nou nascut in „Țara fagaduinței”, caci America ramane țara fagaduinței, nicidecum a implinirilor, intalnește la…

- Scoli inchise in Bucuresti din cauza vremii. Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. In Capitala, elevii se vor intoarce la scoala luni, saptamana viitoare. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa…

- Elevii din București se întorc la școala saptamâna viitoare, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Miercuri, cursurile vor fi suspendate integral în judetele Braila si Olt .

- Nu se fac ore in zilele de 26 și 27 februarie 2018! Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca elevii nu vor merge la școala luni și marți. In funcție de starea vremii, ea a adaugat ca gradinițele, școlile și liceele din București ar putea fi inchise și in urmatoarele zile.

- Asociatia francofona ADIFLOR a donat pentru scolile din Vrancea 500 de volume in limba franceza. Fundatia ce promoveaza cultura franceza a trimis carti in orase din Romania precum Cluj Napoca, Bucuresti, Iasi, Ramnicu Sarat etc, dar si in Vrancea gratie implicarii in acest proiect…

- Reacție absolut șocanta a unui șofer, filmat la scurt timp dupa ce a ieșit cu mașina in decor de pe autostrada București – Pitești! Barbatul de 20 de ani nu poate sa lege un cuvant și tremura tot, dupa ce a pierdut controlul volanului și a ajuns in camp, de pe autostrada. Surse din poliție spun ca tanarul…

- „Resursa umana ramane cea mai valoroasa. Degeaba ne dotam daca nu avem resursa umana corect pregatita si la un numar adecvat. Vedem ca sunt solutii care apar si decizia conducerii ministerului de anul trecut de scurtare fara afectarea calitatii a duratei de pregatire la un an lucru care era in analiza…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) lanseaza astazi primul Curs Online de Educație Incluziva adresat profesorilor din invațamantul preuniversitar din Romania. Cursul poate fi ușor accesat pe platforma online creata de CEDCD: www.educatieincluziva.info In urma unor indelungi…

- „Scoala de iarna – Scout Extreme Adventure”, eveniment patronat de Primaria orasului Calimanesti, s-a incheiar ieri. Peste 140 de cercetasi, lideri adulti si voluntari din centrele locale „Steaua Polara”, „Baden-Powell” si „Dimancescu” Bucuresti, „Ecaterina Teodoroiu” Targu Jiu, „Oltea Doamna” Tecuci,…

- Cum arata o ora de matematica dupa un auxiliar digital? Ca sa aflam raspunsul, am participat la o ora de matematica la clasa a șasea facuta dupa auxiliar digital, singurul autorizat, pana in prezent, de Ministerul Educației. Elevii au fost ca peștii in apa. Eleva pune un deget pe unghiul unui triunghi…

- Nascut la 1 februarie 1894 ca fiu al unui functionar din Medgidia, Lucian Grigorescu a urmat scoala primara in aceasta localitate, dupa care liceul la Constanta, Braila si Bucuresti. In Medgidia, casa de cultura din municipiu, o strada, o gradinita, o scoala si tabara internationala de pictura poarta…

- Detalii scandaloase ies la iveala despre cazul profesorului pedofil de la Școala 93 din Capitala! O mamica a sesizat, înca de acum patru ani, conducerea școlii ca fata ei de 12 ani este harțuita de cadrul didactic.

- Din noiembrie 1919, la Constanta ia fiinta Scoala secundara de fete gr. II "Regina Elisabetaldquo;, deoarece parintii care doreau sa si indrume fiicele la studii mai inalte erau nevoiti sa le trimita cu mari cheltuieli la Bucuresti, la Galati sau in alte centre cu scoli secundare de fete. Asa incat…

- Insolvențele au crescut cu 9% in Romania. Clujul, in topul firmelor nou-inființate Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut in 2017 cu 8,73% fața de perioada similara a anului precedent, la 9.102 unitati, potrivit Oficiului National…

- Ceausescu ar fi implinit astazi 100 de ani. Ucenicia intr-o cizmarie, securitatea, operatiunea "Jarul" si fuga cu elicopterul Nicolae Ceausescu ar fi implinit astazi 100 de ani. Va prezintam o scurta cronologie a evenimentelor, de la ucenicia lui Ceausescu intr-o cizmarie si pana la fuga de pe sediului…

- Mihaela Burnel, sora jandarmului anchetat de superiori pentru lovirea manifestantilor din Piata Universitatii, a fost cercetata si condamnata penal pentru purtare abuziva, dupa ce a lovit un elev de clasa a VI-a in timpul orei de geografie. Mihaela Burnel este nora liderului PSD Padina. Profesoara Mihaela…

- In urma cu aproape 100 de ani, lua ființa la București prima școala romaneasca de sociologie, școala Gusti. Aceasta avea sa adune in jurul ei intelectuali de elita, cațiva dintre ei martirizați ulterior in inchisorile comuniste, dar și tineri de valoare care aveau sa scrie

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in jurul orei 9.15, Politia Orasului Calan a fost sesizata despre un inceident care a avut loc intr-o scoala din localitate. "Politia Orasului Calan a fost sesizata direct de un minor in varsta de…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. Este de asteptat aglomeratie in trafic in aceasta dimineata, mai ales ca e prima zi de scoala…

- Elevii si prescolarii s-au intors luni la cursuri, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Din pacate, revenirea lor la cursuri a coincis și cu prima ninsoare mai serioasa, astfel ca traficul din București este aproape blocat in totalitate....

- Sambata, mai multi locuitori ai Capitalei s-au sesizat dupa ce in Sectorul 6, in zona Aleea Cetatuia, au aparut afise prin care se anunta intentia de a otravi animale de companie, iar pe jos sunt bucati de carne.

- Mancare otravita imprastiata langa o scoala din Bucuresti, din cauza unui caine care s-a urcat cu labele pe un copil. Stapanii de caini sunt in alerta. Un anunț postat pe o strada din sectorul 6 al Capitalei a starnit panica printre stapanii de animale, care sunt amenințați ca le vor fi otraviți cainii.…

- Cat de bun manager este Gica Popescu. Pe ce a pus mana, s-a cam ales praful. A falimentat școala de fotbal din Calafat, a inchis un bazar in Rahova. Premierul Mihai Tudose are mare incredere in Gica Popescu, pe care l-a numit consilierul sau personal pe probleme de sport și i-a dat spre administrare…

- Ioan D. Chirescu se naste la 5 18 ianuarie 1889, la Cernavoda, in familia preotului si invatatorului Dimitrie Chirescu, carturarul care a luptat pentru raspandirea slovei romanesti in sanul populatiei dobrogene, ajungand inspector al scolilor de pe malul drept al Dunarii.Scoala primara o urmeaza la…

- Lucreaza in domeniul IT, a fost instructor de dans si se declara indragostit de urbea de pe Crisul Repede. Dabiel Gonzalez Ramos, caci despre el este vorba, a venit din Cuba la Oradea in 2015. De atunci, Oradea a devenit pentru el o mica Viena. Cubanezul este uimit de felul in care Oradea reuseste…

- Cand nu-si invata elevii sa scrie si sa citeasca, Ana Banu, o invatatoare din judetul Ialomita, preda lectii de tesut traditional. De peste 20 ani, intr-o clasa de la scoala, a infiintat un atelier in care le arata tuturor cum se practica acest mestesug popular. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA…

- Imaginea unui baiat care a ingenuncheat la catafalcul Regelui Mihai, cand acesta era depus in Sala Tronului Palatului Regal din București a emoționat pe toți cei care au vazut-o. Adolescentul care a generat momentul invața la Colegiul „Sfantul Sava” din București, școala in care a invațat și Regele…

- Instiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala (DGAS) privind obligativitatea returnarii stimulentului pentru copii cu handicap poate fi contestata prin plangere prealabila la DGAS, le semnaleaza Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) parintilor cu datorii la Directiile…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) a anuntat ca familiile a sute de copii cu dizabilitati trebuie sa restituie, la primarie, stimulentul de 1.000 de lei oferit printr-o hotarare a CGMB, motivul fiind legat de datoriile pe care parintii le au la administratia locala.…

- Primaria Capitalei ar fi lasat sute de copii cu dizabilitați fara stimulentul de 1.000 de lei. Acestea acuzațiile grave lansate de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD). Stimulentul a fost sistat pe motiv ca parinții ar avea datorii intre 1 și 3 lei. Consiliul General al…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) acuza Primaria Capitalei ca a lasat sute de copii cu dizabilitati fara stimulentul de 1.000 de lei pe motiv ca parintii acestora figureaza cu datorii intre 1 si 3 lei. Stimulentul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului…

- "In luna decembrie 2017, stimulentul a fost sistat pentru sute de copii cu dizabilitati din Capitala, invocandu-se o serie de obligatii fiscale ale parintilor acestora. Desi marea majoritate a familiilor de copii cu dizabilitati din Bucuresti aveau taxele si impozitele platite sau erau scutiti conform…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) acuza Primaria Capitalei ca a lasat sute de copii cu dizabilitati fara stimulentul de 1.000 de lei pe motiv ca parintii acestora figureaza cu datorii intre 1 si 3 lei. Stimulentul a fost aprobat de CGMB in urma cu cateva luni.

- O tanara din Iasi sustine ca unul din baietii ei, gemeni, a fost lovit cu rigla si urecheat de o invatatoare pensionara, care tinea locul cadrului didactic titular. Mama spune ca fiul ei de zece ani, bolnav de epilepsie, a fost traumatizat, iar fratele lui, care a asistat la scena, nu a mai dorit sa…

- Acuzatii grave au fost aduse de o mama unei invatatoare din Iasi. Femeia sustine ca unul dintre cei doi copii gemeni a fost batut cu rigla si pedepsit la colt, iar celalalt a fost scos din clasa, de catre o invatatoare suplinitoare.

- Bibliotecarul care a traversat inot Dunarea, Avram Iancu, inoata 12 ore fara oprire pentru un copil bolnav de cancer. Banii stranși in urma acțiunii umanitare vor fi donați pentru ajutarea lui Patric Andrei, un baiețel de doar șapte ani din Petroșani care a diagnosticat cu boala nemiloasa. Avram Iancu…

- Bibliotecarul Avram Iancu, cunoscut pentru ca a traversat inot Canalul Manecii si fluviul Dunarea, va inota luni, timp de 12 ore, neintrerupt, in cadrul unei actiuni umanitare prin care isi propune sa stranga fonduri pentru ajutorarea unui baietel de 7 ani, din Petrosani, diagnosticat cu cancer si…

- Bibliotecarul Avram Iancu, cunoscut pentru ca a traversat inot Canalul Manecii si fluviul Dunarea, va inota luni, timp de 12 ore, neintrerupt, in cadrul unei actiuni umanitare prin care isi propune sa stranga fonduri pentru ajutorarea unui baietel de 7 ani, din Petrosani, diagnosticat cu cancer si internat…

- ACADEMY+PLUS, scoala gratuita de programare, isi deschide oficial activitatea la Bucuresti. Inaugurarea are loc in parteneriat cu mediul privat si vizeaza formarea, in urmatoarele 6 – 9 luni, a 140 de specialisti IT, in cadrul unui proces educational bazat pe practica si lucru in echipa.

- Stona.ro, divizia de retail a Algabeth Stone Group, a participat cu bucurie la Festivalul Brazilor de Craciun, eveniment organizat pe 7 decembrie, in Bucuresti, alaturandu-se astfel cauzei Organizatiei „Salvati Copiii”: derularea programului „Scoala dupa scoala” pentru copiii aflati in risc de abandon…