- Mii de persoane au participat duminica in Piata Marii Adunari Nationale din centrul Chisinaului la asa-numita 'Marea Adunare Centenara', pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, manifestatia incheindu-se cu adoptarea unei proclamatii prin care se cere din nou unirea Republicii…

- Zeci de mii de oameni s-a adunat duminica, 25 martie 2018, in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau pentru a marca implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Cu tricolorul in maini și scandand lozinci unioniste, oamenii continua sa vina la Marea Adunare Centenara din capitala Republicii…

- Fostul președinte al Republicii Moldova este un fan inrait al luptelor KOK. Vladimir Voronin nu pierde nicio competiție, ajunge printre primii la astfel de evenimente și este cel care pleaca printre ultimii. Marturisirea a fost facuta pentru studioul radio Sputnik Moldova de catre președintele FEA,…

- Dupa cateva ore de lapovita care s-au transformat in ninsori puternice in acest weekend, cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova este acoperita cu un strat de zapada de cel putin 20 de cm. La ora actuala ninsoarea a incetat si cerul se mentine variabil in toata tara, insa temperatura medie…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Componenta modificata a Consiliului Suprem de Securitate a fost facuta publica. Un decret semnat la 5 martie, de catre presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si publicat in Monitorul Oficial vineri, 9 martie, arata ca poziția „Mihai Balan – director al Serviciului de Informații și Securitate"…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, a participat la ceremonia oficiala de semnare a contractelor de grant pentru educație și sanatate, noteaza Noi.md. Acestea sint oferite de Guvernul Japoniei prin intermediul Programului de Granturi pentru Securitatea Umana „Kusanone”. Ministrul…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Doi jucatori profesioniști de tenis de câmp la nivel național, care împreuna cu doi complici sunt suspectați ca au trucat rezultatele mai multor meciuri de tenis, disputate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele țarii, au fost trimiși în judecata. …

- ♦ Din Ungheni (Republica Moldova), Transgaz ar urma sa mai investeasca 93 mil. euro in urmatorii doi ani pentru ca Romania sa poata duce 1,5 miliarde de metri cubi de gaze pana la Chisinau. O parte din gaze ar putea veni chiar din Marea Neagra. Transgaz, compania natio­nala de transport…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene sunt Republica Moldova, Venezuela si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu.In marja CAE, ministrii vor avea un dejun de lucru la care sunt invitati sa participe si ministrii…

- „Carte. Paine. Vin" — a fost genericul evenimentului de aseara, gazduit de Centrul de Informare Turistica a Republicii Moldova, in cadrul caruia scriitorul Igor Guzun și-a lansat noua sa carte, intitulata "Bine".

- Comisia Naționala de Heraldica a decis inregistrarea in Armorialul General al Republicii Moldova a stemei, drapelului și a stindardului Bisericii Ortodoxe din Moldova, comunica mitropolia.md. Potrivit Mitropoliei Moldovei, la elaborarea insemnelor mitropolitane au fost implicați teologi, istorici și…

- Biblioteca Naționala a Republicii Moldova și Centrul de Excelența in Industria Ușoara vor colabora in domeniul educațional și cultural prin promovarea lecturii și patrimoniului de carte.

- In cadrul vizitei sale de lucru in Statul Liber Bavaria, Tudor Ulianovschi, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, a prezentat in Landtagul bavarez o comunicare despre situația social-economica și politica din tara noastra.

- Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) al Republicii Moldova indeamna transportatorii sa imbunatațeasca calitatea serviciilor furnizate și afirma ca va sprijini toate inițiativele lor constructive pentru a atinge acest obiectiv. Despre acest fapt a vorbit șeful instituției, Chiril Gaburici, in…

- Salvatorii romani au intervenit pentru salvarea unei nave sub pavilionul Republicii Moldova care transporta produse petroliere, aflat la 16 mile de Portul Constanta. Echipajul a cerut ajutor pentru ca a gasit o fisura la bord, dupa ce s-ar fi ciocnit de o nava turceasca.

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational "Platinum Eagle 18.1", organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Chisinau.

- Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza, in ultima perioada, declarații simbolice de Unire cu Romania, numarul acestora ajungand la moment la 12. In timp ce unuii politicieni iși arata susținerea fața de acest gest, alții se declara impotriva, iar ceilalți se feresc sa faca declarații…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Dezamagiti de politicieni si promisuni desarte, cetatenii Republicii Moldova refuza sa mearga la alegeri. In ultimii ani, rata de participare la scrutinele electorale abia de a trecut de 50%. Pentru a motiva oamenii sa iasa la vot, Ascociatia Promolex a lansat astazi campania de educatie civica si…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- [caption id="attachment_34934" align="alignleft" width="396"] In fotografie: ”Bravissimo” pe scena casei de cultura din Leova[/caption] Orchestra de instrumente aerofone de la Școala de Muzica din Nisporeni (conducator, Alexandru Raileanu) și Orchestra de estrada „Bravissimo” de la Școala de Arte din…

- Apelurile la lichidarea statului promovate la nivel local trebuie curmate, a declarat politologul și istoricul Sergiu Nazaria, intervievat de NOI.md. Comentind declarația semnata recent de șase localitați din raioanele Caușeni, Edineț, Ștefan Voda și Ialoveni cu privire la unirea Republicii Moldova…

- Pe parcursul anului 2017, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a inregistrat 758 de cereri indreptare impotriva Republicii Moldova, cu 9% mai putine comparativ cu anul 2016, cand au depuse 839 de cereri. Moldova este pozitionata pe locul sapte din 47 de state dupa numarul de cereri inregistrate. Datele…

- Potrivit Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, opt persoane au incalcat regimul zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere, iar doi cetațeni straini au incalcat termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, noteaza NOI.md. Totodata, pe parcursul zilei de ieri, a fost inregistrata o…

- Valeriu Tihonov, primul Ambasador al Republicii Moldova in Statul Qatar, a fost decorat post-mortem cu ordinul „Al Wajba”, noteaza NOI.md Ceremonia de decorare a avut loc ieri, in incinta MAE IE. Ambasadorul Statului Qatar in Republica Moldova, Mohammed Bin Ali Mohammed Al-Malki, in prezența Ministrului…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a contestat luni decizia Judecatoriei Chisinau prin care i s-a respins cererea cu privire la anularea decretului emis de Igor Dodon, prin care i-a fost retrasa cetatenia Republicii Moldova, relateaza portalul Moldova.org. 'Pe parcursul examinarii cauzei…

- Circa 106,4 mii de cetațeni ai Republicii Moldova poarta numele de Ion, iar alți 27,4 mii poarta numele e Ivan, potrivit datelor Recensamantului din 2014, publicat de Biroul Național de Statistica.

- Partidul Socialistilor (PSRM) a solicitat miercuri ca Traian Basescu sa fie declarat persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, dupa ce fostul presedinte roman a anuntat ca va depune in Parlamentul Romaniei un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, relateaza Unimedia, conform…

- Pe 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova a organizat festivitatea de premiere a laureaților ediției 2018 a Galei Premiilor anuale in domeniul culturii, noteaza NOI.md. La eveniment au participat premianții ediției curente…

- A fost descoperit și desființat un grup criminal organizat, care era implicat in circulația ilegala ale drogurilor, in scop de instrainare, in regiunile de sud ale Republicii Moldova, in special in or. Cahul, s. Crihana Veche, r-l Cahul, r-l Taraclia, alte localitați, noteaza NOI.md. Astfel, in cadrul…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a aniversarii a 168 ani de la nașterea poetului național, Mihai Eminescu, Direcția de Cultura și Sport a municipiului Carei in colaborare cu Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” organizeaza cea de-a cincea ediție a Maratonului poeziei romanești.…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca aproape tot weekend-ul in autovehicule, scrie presa spaniola, citand serviciile de...

- Igor Dodon a fost suspendat pentru a treia oara din functia sa de presedinte al Republicii Moldova. In ultima saptamana s-a intamplat de doua ori, din cauza refuzului acestuia de a-si indeplini obligatiile ce ii revin constitutional din rolul de presedinte.

- In comuna damboviteana Morteni are loc, de Boboteaza, un obicei unic, constand in impodobirea unor prajini de aproximativ 14 metri cu geavrele (batiste), potrivit caruia fetele care cos cele mai multe batiste vor avea sansele mai mari sa se marite in anul care incepe. Cuvantul ''geavrea''…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, joi, ca relatiile tarii sale cu Rusia trebuie sa fie resetate pe toate nivelurile, adaugand ca Republica Moldova nu va putea supravietui ca stat fara parteneriatul strategic cu Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Alerta a fost emisa ca urmare a trecerii furtunii Eleanor ce a cauzat inundatii puternice pe coasta de vest a Irlandei si este in vigoare pana joi, ora locala 14,00, informeaza MAE intr-un comunicat remis miercuri. Conditiile meteorologice prognozate avertizeaza cu privire la cresterea…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, sa ii suspende presedintelui Igor Dodon atributiile de numire a noilor ministri, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat. Curtea a constatat ca „presedintele se afla in imposibilitatea indeplinirii…

- Rock, pop, dance, house si latino sunt genurile de muzica de care au avut parte cele cateva mii de timisoreni care au ales sa petreaca Revelionul in strada. Cei care au concertat au fost artisti timisoreni, dar si celebrul Lou Bega.

- Petrecerea de Anul Nou a început în mod oficial în Samoa, Tonga, Insula Craciunului si Kiribati, primele zone din lume care au intrat deja în anul 2018., conform The Telegraph. Ultimele regiuni care vor intra în noul an sunt insulele americane Baker Island,…

- Regizorul argentinian Fernando Birri, considerat parintele noului cinema latinoamerican, a murit miercuri la Roma la vârsta de 92 de ani, a informat joi o sursa din cadrul familiei, citata de AFP. Nascut la Santa Fe, în sudul Argentinei, la 13 martie 1925, regizorul,…

- Au trecut 7 zile de cand Gazeta a inceput sa publice marturiile foștilor jucatori de la Centrul de Excelența de volei din Baia Mare care-și acuza antrenorul, pe Virgil Rau, de abuz fizic și psihic pe durata celor patru ani de juniorat. Declarațiile copiilor - pe atunci minori - nu au produs nicio reacție…

- Lucrurile merg bine pentru Leo Messi. Nu doar in teren, ci și in afara lui. Vedeta Barcelonei tocmai și-a deschis un restaurant special, cu tematica fotbalul. Locația este situata in centrul Barcelonei și este manageriata de Rodrigo, fratele lui Leo Messi. Starl argentinian a platit 2,5 milioane de…