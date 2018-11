Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o treime dintre romani (37%) doresc ca tara noastra sa aiba relatii mai stranse cu SUA, 25% cu Germania, in timp de 11% au optat pentru relatiile cu Franta, potrivit unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde. Conform sondajului dat publicitatii duminica de…

- Patru barbati si doua femei isi disputa vineri functia de presedinte al Republicii Irlanda, seful statului urmand sa locuiasca pentru sapte ani la resedinta oficiala Aras An Uachtarain din Dublin. Postul britanic BBC realizeaza joi o scurta prezentare a celor sase candidati la functia suprema in…

- Documente atasate: Sondaj Sociopol Partidele fostilor premieri Victor Ponta și Dacian Cioloș, Pro Romania si, respectiv, Miscarea Romania Impreuna ar atinge și ele pragul electoral. In plus, tabara pro-PSD are o majoritate de 53%, in timp ce tabara anti-PSD insumeaza 35%, potrivit sondajului.…

- FEMEI Leu: neimblanzitele Asa cum leii sunt regii animalelor, si nativele din aceasta zodie sunt conducatoare peste prieteni si cunoscuti. Sunt ambitioase, puternice, curajoase, independente si sigure pe calitatile lor. Stiu exact ce sa faca, fara sa se complice, si-si pun toata energia…

- Aspect nou al magazinului Norberto Fashion – galeriile Auchan Bradu! Haine elegante pentru femei și barbați. Atenția acordata materialelor, prețurile accesibile, diversitatea și designul hainelor, toate acestea fac din Norberto Fashion magazinul tau preferat! Nu ratați! Reducere de 10% la orice produs…

- WTA, asociatia mondiala a jucatoarelor profesioniste de tenis, a apreciat ca sanctiunea dictata sambata impotriva americancei Serena Williams in finala feminina a turneului US Open dovedeste diferenta gradului de toleranta fata de emotiile exprimate de barbati si femei, se arata intr-un comunicat…

- Bataie violenta intr-un local din Capitala. Din filmuletul postat pe o retea de socializare se vede cum mai multe persoane isi dau pumni si picioare, iar mai mult de atat in bataie sunt implicate si doua femei. Acestia injura, dar si arunca cu diverse obiecte prin local.