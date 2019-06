Noul serviciu de transfer national de bani, disponibil in peste 1.000 de unitati CEC Bank din intreaga tara, se adreseaza atat clientilor, cat si non-clientilor bancii. Se pot transfera instant sume de bani in lei si in euro, prin depunere de numerar la oricare unitate CEC Bank. Sumele de bani trimise pot fi ridicate de catre beneficiari in oricare unitate CEC Bank sau prin intermediul retelei de bancomate a bancii, disponibila 24/7.

„Prin lansarea serviciului de transfer national de bani ne dorim sa extindem portofoliul de produse si servicii CEC Bank, oferind tuturor romanilor, din…