Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank majoreaza dobanzile aferente depozitelor la termen cu rata fixa a dobanzii, in lei, destinate clientilor persoane fizice si juridice, potrivit unui comunicat de presa al bancii.Astfel, rata de dobanda aferenta depozitelor pentru persoane fizice ajunge la 4,50% pe an in cazul depozitelor…

- ​Profitul net al Grupului BRD a atins 787 milioane RON in semestrul I 2019, potrivit unei informari tarnsmise de banca. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 20,9% in semestrul I 2019 (in comparatie cu 21,6% in semestrul I 2018). Banca avea la 30 iunie 2019 un numar de 699 unitați în țaraa…

- BCR a inregistrat o pierdere neta de 20,8 milioane lei (4,4 milioane euro) in primul semestru din acest an, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinte. Înalta Curte a decis, în luna iunie a acestui an, că BCR Banca pentru Locuinţe…

- In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera g din Regulamentul ASF nr. 5 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD informeaza investitorii ca in reuniunea din 19 iulie 2019, Consiliul de Administratie al bancii a decis: numirea lui Radu Topliceanu in calitate de Director…

- CEC Bank deruleaza o campanie promotionala aferenta Liniei de credit, pana la data de 31 decembrie 2019. In cadrul campaniei, clientii beneficiaza de o durata de creditare extinsa la maximum 60 luni, cu posibilitate de prelungire.Linia de credit de la CEC Bank este destinata nevoilor curente de capital…

- CEC Bank continua politica de sustinere a sectorului IMM si anunta acordarea de credite punte Start-Up Nation cu garantia COSME, la un nivel de maximum 50% din valoarea finantarii. COSME Loan Guarantee Facility (COSME LGF) este un instrument de garantare dezvoltat de Fondul European de Investitii…

- CEC Bank continua politica de sustinere a sectorului IMM si anunta acordarea de credite punte Start-Up Nation cu garantia COSME, la un nivel de maximum 50% din valoarea finantarii. COSME Loan Guarantee Facility (COSME LGF) este un instrument de garantare dezvoltat de Fondul European de Investitii (FEI)…

- Noul serviciu de transfer national de bani, disponibil in peste 1.000 de unitati CEC Bank din intreaga tara, se adreseaza atat clientilor, cat si non-clientilor bancii. Se pot transfera instant sume de bani in lei si in euro, prin depunere de numerar la oricare unitate CEC Bank. Sumele de bani trimise…