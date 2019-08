CEC Bank lansează Contul de economii, un nou produs de economisire Noul produs imbina flexibilitatea unui cont curent cu avantajele economisirii la o dobanda avantajoasa, diferentiata pe transe valorice. Astfel, dobanda poate ajunge la un nivel anual de 0,70%, pentru sume cuprinse intre 25.000 si 100.000 lei. Pe toata perioada de functionare a contului de economii sunt permise depuneri si retrageri de sume ulterioare constituirii. Aditional, clientii pot beneficia de o gama variata de depozite la termen, cu dobanzi de pana la 4,50% in cazul depozitelor cu maturitate de 36 luni. Clientii pot opta si pentru depozitul cu depuneri ulterioare, cu maturitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

