CEC Bank introduce noul indicele de referinta in oferta de creditare si lanseaza o campanie promotionala la creditele de refinantare

- CEC Bank introduce noul indice de referinta in oferta de creditare si lanseaza in perioada 10 mai - 31 iulie o campanie promotionala la creditele de refinantare, conform unui comunicat de presa al bancii. "Ca urmare a intrarii in vigoare, in data de 2 mai 2019, a prevederilor OUG nr. 19/2019…

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul IV 2018, conform datelor anuntate ieri de Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

- Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), publicat incepand din 2 mai, se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din ultimul trimestru al anului trecut. Indicele IRCC pentru ultimul trimestru din 2018, anuntat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, ca indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, este 2,36%. Indicele ROBOR la 3 luni era, in 30 aprilie, 3,37%, si a scazut,…

- Vesti bune pentru romanii cu credite in lei. Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), publicat incepand din 2 mai, se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din ultimul trimestru al anului trecut. "Rata de dobanda…

- Ministrul Finantelor a spus in repetate randuri ca ratele celor care se imprumuta la banci de acum inainte ar trebuie sa fie mai mici, odata cu aparitia noului indice. Banca Naționala a Romaniei va publica pe data de 2 mai, la ora 11.00, indicele de referința trimestrial pentru creditele acordate…