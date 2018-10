CEC Bank finanteaza proiectul de extindere a complexului comercial Veranda Mall CEC Bank si Veranda Mall au semnat doua contracte de finantare in valoare totala de 34 mil. euro, avand ca scop refinantarea creditului contractat anterior pentru dezvoltarea proiectului Veranda Mall, precum si finantarea extinderii si modernizarii centrului comercial. Ambele finantari au fost acordate sub forma unor credite de investitii pe o perioada de 15 ani. Veranda Mall a fost deschis pe data de 27 octombrie 2016, avand ca ancora magazinul Carrefour si alte 100 de magazine, 1.200 de locuri de parcare si o zona de food court. In prezent, destinatia de shopping isi imbogateste portofoliul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

