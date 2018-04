Stiri pe aceeasi tema

- Cec Bank elimina comisioanele de retragere numerar la cardurile de debit standard incepand din 2 aprilie, la tranzactile efectuate in Romania si pe teritoriul UE, dar si a tranzactiilor de interogare sold efectuate la nivel national la ghiseu si bancomate, arata un comunicat transmis marti de banca.

- Cec Bank elimina comisioanele de retragere numerar la cardurile de debit standard incepand din 2 aprilie, la tranzactile efectuate in Romania si pe teritoriul UE, dar si a tranzactiilor de interogare sold efectuate la nivel national la ghiseu si bancomate, arata un comunicat transmis marti de banca.…

- CEC Bank a eliminat, incepand cu data de 2 aprilie, comisioanele percepute la tranzactiile de retragere numerar efectuate in Romania si pe teritoriul Uniunii Europene si a celor de interogare sold efectuate pe teritoriul national, la ghiseu (inclusiv POS) si la bancomate.

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- Belgia si Irlanda au decis marti sa expulzeze cate un diplomat rus, in cadrul reactiei europene la atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza Reuters. Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea…

- Cea mai mare rețea de dealeri BMW din Romania, Automobile Bavaria prezinta la ediția din acest an a Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) doua SUV-uri – sau, daca ne luam dupa denumirea utilizata de companie, SAC-uri (Sports Activity Coupe) – care vor avea cu siguranța un cuvant greu…

- Potrivit datelor publicate luni de Eurostat, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu 15,9 milioane ovine. In urma…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- Cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu 15,9 milioane ovine, potrivit datelor publicate luni de Eurostat, conform…

- Vom dormi mai puțin cu o ora la trecerea la ora de vara In fiecare an, in ultima duminica a lunii martie, romanii isi dau ceasul cu o ora inainte, deoarece Romania trece la ora de vara. Mai exact, in noaptea ce desparte 24 martie de 25 martie 2018, toate ceasurile din Romania vor fi date cu o ora inainte.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca liderii Uniunii Europene ii vor propune Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar, scriu jurnalistii Romania TV, citand…

- Romania are o performanta negativa fara precedent la nivel mondial in legatura cu pretul facturilor la energie electrica si gaze naturale, cu majorari de peste 40%, respectiv 48%, intr-un singur an, a afirmat, marti, presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu,…

- 'Factura la energie a Uniunii Europene se ridica la 1,11 miliarde de euro pe zi, adica cea mai scumpa factura la energie din lume, iar noi, spre deosebire de celelalte state membre, avem o performanta negativa fara precedent la nivel mondial. Am ajuns sa inregistram o crestere a pretului la gaze naturale…

- De ce face Cosette Chichirau transmisiuni live pe Facebook din Parlament, de la ședințe sau conferințe. Vrea sa arate cum se comporta aleșii in mediul lor. Așa a intrat și in conflictul cu senatorul PSD Șerban Nicolae, dar nu s-a lasat descurajata. Chiar adversari politici din PSD au felicitat-o pentru…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel...

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

- In prezent, 50 de milioane de oameni sunt diagnosticati, la nivel mondial, cu o forma de dementa, iar specialistii estimeaza ca in anul 2030 82 de milioane de oameni vor ajunge sa fie afectati de aceasta boala, urmand ca numarul lor sa atinga un maximum de 152 de milioane pana in anul 2050. Cele mai…

- "Anul trecut, AFIR a avut un salt deosebit. De altfel, realizarile din 2017 ne-au adus in analiza Uniunii Europene pe primul loc. Cu programul pe care il avem anul acesta pe PNDR 2020, cu realizarile la zi si cu programarile pe care le vom implini, Romania va ajunge la o absorbtie de peste 50% din…

- BUCURESTI, 25 feb — Sputnik, Doina Crainic. Proiectul de lege „Stop Soros" ar permite interzicerea organizațiilor neguvernamentale care încurajeaza imigrația și care reprezinta un pericol pentru securitatea naționala. Prin adoptarea acestui proiect, statul ar avea mai mult…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- România risca sa piarda 830 de milioane de euro de la UE. Constructia spitalelor regionale, mentionate în programul de guvernare, e pusa sub semnul întrebarii, deoarece proiectul are spune ca are mari întârzieri.

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Fostul ministru al Invatamantului, Liviu Pop, in prezent presedintele Comisiei de Invatamant, vrea eliminarea calificativelor pentru elevii din ciclul primar. „€O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul primar. Sa nu mai fie calificative pentru elevi, dar…

- Conform Institutului National de Sanatate Publica, 4.000 de femei din Romania se imbolnavesc de cancer de col uterin, jumatate dintre cazuri finalizandu-se cu deces. Romania este la acest capitol pe primul loc in acest nefast clasament la nivelul Uniunii Europene. Programul national de screening se…

- Romania este importator net de trandafiri in conditiile in care, in primele 11 luni ale anului trecut, tara a importat trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a exportat trandafiri in valoare de 13,91 milioane euro, arata datele publicate marti de Eurostat. In cazul Uniunii…

- Banca Transilvania, in fruntea tranzacțiilor de la bursa Banca Transilvania se regasește pe primul loc in clasamentul tranzacțiilor bursiere pe prima luna a anului, iar o alta companie clujeana, Carbochim, intre acțiunile cu cea mai mare creștere. Topul capitalizarii de la Bursa de Valori București…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Demjan și Boc s-au evitat la Cluj. Apare Alianța Patronala a Europei de Est Magnatul ungar Sandor Demjan și primarul Clujului, Emil Boc, foști parteneri in cadrul megaproiectului imobiliar de o jumatate de miliard de euro Cartierul Tineretului, au evitat intalnirea fața in fața preconizata cu ocazia…

- Printr-un proiect european accesat de Spitalul Municipal din Timișoara se incearca scaderea ratei de mortalitate in cazul nou-nascuților. Romania este pe primul loc in clasamentul european la acest capitol, cu un procent de 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene.

- Alianta Nord-Atlantica si lideri ai tarilor baltice au exprimat preocupari si au cerut clarificari Rusiei, dupa ce Moscova a dispus instalarea de sistemele de rachete Iskander in enclava rusa Kaliningrad. "Este vorba de o situatie foarte grava... Instalarea sistemelor de rachete este in mod…

- Desktop PC-urile Aspire S24, anunțate in luna septembrie la IFA Berlin, sunt acum disponibile și in magazinele partenerilor Acer din Romania. Conceput ca un model de eleganța, Aspire S24 cu ecran de 23,8 inci este computerul cu Windows 10 perfect pentru consumatorul modern aflat in cautarea echilibrului…

- O companie americana- PHI Group a incheiat un acord cu un partener din Transilvania pentru a cultiva cannabis medicinal in sere si a construi un centru wellness pentru tratamente naturiste. Compania vor sa construiasca si o centrala electrica pe gaz si un parc industrial, potrivit adevarul.ro PHI Group,…

- Incepand cu 27 ianuarie 2018, data la care a intrat in vigoare Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza, persoanele cu venituri reduse vor scapa de mai multe comisioane…

- Peste 7.000 de straini au fost preluați de politistii Serviciului pentru imigrari al judetului Timiș anul trecut, in vederea asigurarii sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei. Dintre aceștia, 4.000 au fost din state terte și 3.136 de cetateni ai Uniunii Europene, Serbiei și Moldovei. Printre principalele…

- Sursele de venit ale bugetului Uniunii Europene includ contributiile primite de la statele membre, taxele la import aplicate produselor provenind din afara UE si amenzile impuse intreprinderilor care nu respecta normele europene. Iar contributiile de la statele europene sunt calculate in functie de…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Statele membre ale Uniunii Europene au cazut, joi, de acord asupra propunerii Comisiei Europene de a investi 873 de milioane de euro in 17 proiecte-cheie de infrastructuri energetice europene, printre care se afla si un proiect din Romania, informeaza un comunicat de presa al

- Comisia Europeana a decis, joi, sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi. "Comisia Europeana a decis astazi sa sesizeze Curtea…

- De sambata, romanii care folosesc carduri nu vor mai plati unele comisioane bancare precum cel de administrare si de interogare a soldului. Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care va intra in vigoare la sfarsitul acestei saptamani.…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Eliminarea mai multor comisioane bancare este prevazuta de Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plați, schimbarea conturilor de plați și accesul la conturile de plați cu servicii de baza, scrie avocatnet.ro. Astfel ca, anumite comisioane nu vor mai…

- Serviciul pentru Imigrari al județului Cluj anunța ca, în anul 2017, s-a asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 8.509 persoane, dintre care 2.826 din state terțe și 5.683 cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. De asemenea, au fost depistați…

- Noi dezvaluiri socante despre politistul pedofil ies la iveala! Acesta are un frate geaman, care a lucrat tot in Ministerul de Interne, de unde ar fi fost dat afara pentru abateri disciplinare! Fratele geaman al pedofilului este acum politist local in Capitala!Citeste si: Milioane de euro,…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Potrivit cifrelor și estimarilor principalilor jucatori din comerțul electronic românesc împreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro în 2017, cu peste 40% mai mult decât în 2016, când s-au înregistrat 1,8 – 2 miliarde…

- Peste trei milioane litri de vin au fost importați de firmele din Vrancea in cursul anului trecut, arata un raport al Direcției Agricole. Cei peste 3,1 milioane litri de vin au fost importați atat din spațiul comunitar dar și din afara Uniunii Europene, din Republica Moldova. Este…