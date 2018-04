Stiri pe aceeasi tema

- Cec Bank elimina comisioanele de retragere numerar la cardurile de debit standard incepand din 2 aprilie, la tranzactile efectuate in Romania si pe teritoriul UE, dar si a tranzactiilor de interogare sold efectuate la nivel national la ghiseu si bancomate, arata un comunicat transmis marti de banca.…

- CEC Bank a eliminat, incepand cu data de 2 aprilie, comisioanele percepute la tranzactiile de retragere numerar efectuate in Romania si pe teritoriul Uniunii Europene si a celor de interogare sold efectuate pe teritoriul national, la ghiseu (inclusiv POS) si la bancomate.

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- Piata de transport feroviar de calatori din Romania va deveni concurentiala intr-o maniera mult mai adanca decat pana acum, odata cu intrarea in vigoare a Pachetului 4 Feroviar, in 2019, iar posibila intrare pe aceasta piata a unor operatori occidentali de anvergura ai unor state vestice – care beneficiaza…

- De-a viața ascunselea. Ce alta meserie ar fi ales Florin Ristei, daca nu era muzica? La aceasta intrebare a raspuns artistul, intr-un interviu fara perdea, realizat de Florentina Fantanaru, la Antena 3.

- "Exemple de Fintech care dezintermediaza sunt peer-to-peer lending si blockchain. Blockchain elimina contrapartida centrala, bursa de valori, brokeri, custozi si asa mai departe. (...) Blockchain, acceasi informatie este in mai multe locuri stocata si are aplicatii potentiale foarte multe, gen servicii…

- Raportul de țara publicat in aceasta luna de Comisia Europeana arata ca numarul cazurilor de achiziții publice ineficiente este in continuare ridicat in Romania. Ponderea procedurilor de negociere fara publicare prealabila, situata la nivelul de 17 %, este in continuare una dintre cele mai ridicate…

- Catalin Moroșanu a dezvaluit ca planuiește sa se retraga oficial din K1 peste doi ani. Vestea buna este ca el și soția lui Georgiana se pregatesc sa devina din nou parinți. CATALIN MOROSANU, bataie ca-n filme in "KOrida de la Madrid". Moartea din Carpati l-a distrus pe colosul Poloniei VIDEO…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a oferit miercuri seara, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Palatul Elisabeta, Inaltul Patronaj unor institutii si proiecte cu caracter anual. In cadrul evenimentului au primit Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romane: Colegiul…

- Wizz Air ofera o reducere de 20% la toate rezervarile efectuate, astazi, miercuri, 21 martie, inainte de miezul nopții. Reducerea de 20% se aplica tarifelor, incluzand taxele și costurile obligatorii, dar excluzand taxa de administrare. Aceasta promoție este valabila pe 21 martie, de la 00:00 la 23:59,…

- Secretarul de stat pentru afaceri interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, s-a intalnit vineri cu ambasadorul Bulgariei, Todor Ivanov Churov, context in care au discutat despre procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit…

- Plata cu bani cash nu se mai face decat la magazinul din colț, iar acest lucru ajuta la creșterea evaziunii fiscale și a economiei subterane, este de parere șeful Mastercard pe Romania, Cosmin Vladimirescu. „Suntem pe locul 2 la economia subterana. Avem un studiu care spune ca 27,6% din PIB este in…

- Cei 23 de consilieri locali din cadrul Consiliului Local Municipal Buzau au votat joi, în unanimitate, o declaratie politica de unire cu Republica Moldova. Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o „unire…

- Asociatia de Arbitraj Institutionalizat a prezentat sambata, 10 martie 2018, analiza activitatii desfasurate in anul 2017 si obiectivele anului in curs. La finalul evenimentului, arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat si-au primit in bransa 32 de noi colegi care au depus juramantul,…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a fost intrebata, vineri, dupa Comitetul Executiv Național, unde s-au validat toate candidaturile pentru funcțiile de conducere, la Congresul de sambata, daca si-ar putea retrage candidatura la functia de presedinte executiv. Ea a evitat sa dea un raspuns transant.…

- Asociatia Obsteasca „UNIREA - ODIP”, organizatie ce promoveaza ideea unirii cu Romania, a comentat afirmatiile lui Igor Dodon la adresa unionistilor, facute dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de miercuri, 7 martie.

- O delegație formata din profesorii Alexandra Ciuciu si Florica Dagau si elevii Casian Neagu, Daniel Ivan, Iris Lechinteanu si Alessia Bodian (clasele a V-a si a VI-a ) au reprezentat Liceul Ortodox Episcop „Roman Ciorogariu” in Italia, la Gravina. Delegatia a plecat intr-o noua mobilitte…

- Prin intermediul unui pachet de investitii, in valoare de 1,8 milioane de euro, din Fondul de coeziune vor fi finantate masuri de prevenire a inundatiilor in 11 bazine hidrografice de pe teritoriul Romaniei.

- Cardurile contactless și temerile legate de folosirea acestora, dar și sucursalele „fara bani” sunt subiectele pe care jurnaliștii Libertatea le vor aborda impreuna cu bancherii cele mai mari banci din Romania, BCR, la Interviurile Libertatea Live , incepand cu orele 14.00. Olimpia Frațica – Sef Servicii…

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- Cecurile si cardurile de debit iti permit sa cheltuiesti banii pe care ii ai intr-un cont bancar. Nu mai trebuie sa porti dupa tine sume mari de bani si sunt din ce in ce mai multi cei care fac cumparaturi in acest fel, informeaza InfoCons – Asociația Naționala de Protecția Consumatorilor. Unii experti…

- Curtea de Apel București, evacuata in urma unei alerte cu bomba. Toate persoanele aflate in cladire sunt evacuate, in urma unei amenințari cu bomba facuta la numarul 112. UPDATE ora 14.10: Alerta cu bomba de la Curtea de Apel București a fost falsa. Autoritațile incearca acum sa dea de urma persoanei…

- Cu date care arata ca numarul device-urilor conectate prin ”Internet of Things” (IoT) va crește de la 2,5 mld. în 2017, la 5,4 mld. în 2020[1], apropierea dintre domeniul de securitate și cel de telecomunicații devine una naturala. Toate companiile tind spre centralizarea…

- Cetațenii Moldovei prefera, in continuare, sa utilizeze, in general, carduri bancare pentru a retrage bani, și nu pentru a achita fara numerar. Cu toate acestea, tendința creșterii dinamice a volumului operațiunilor recente continua, iar ponderea acestora per volum total crește treptat, relateaza Noi.md.…

- LIVE ONLINE DIGI SPORT ROMANIA CANADA FED CUP LIVE VIDEO STREAM ONLINE TELEKOM SPORT. ROMANIA a invins CANADA in FED CUP cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, cand a promovat in Grupa Mondiala I. "Tricolorele" mai au o victorie, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale. DIGI…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, este de parere ca excluderea lui Mihai Chirica din PSD face parte din planul general al lui Liviu Dragnea de a executa si de a elimina orice fel de opozitie din partid, dar si pentru a crea o alta dezbatere in contextul in care Darius Valcov a fost…

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a declarat vineri ca, in sedinta plenara a Comitetului Regiunilor, de la Bruxelles, de la sfarsitul anului trecut, a fost adoptat raportul sau cu privire la aplicarea directivelor de mediu in vederea restabilirii echilibrului intre activitatea…

- S-au imbatat si a inceput scandalul. Tanar din Cluj, luat la pumni Polițistii din Dej au reținut pentru 24 de ore un tanar, de 21 de ani, din Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. La data de 2 februarie, în…

- Igor Dodon a transmis un nou mesaj celor care pledeaza pentru unirea cu Romania. Presedintele tarii a accentuat ca vrea sa fie foarte clar pentru toti ca: „Unirea inseamna razboi”. Seful statului a precizat ca procesele unioniste nu vor mai trece ca in 1918, cand Romania ar fi stat cu mitralierele si…

- Laura Codruța Kovesi e cea mai puternica persoana din Romania! Asta ar putea sa reiasa dintr-un sondaj Avangarde, difuzat de Antena 3, joi seara. Kovesi a primit de la 26% dintre respondenți nota maxima din sondaj, nota 5. Pe locul secund s-a clasat Hans Klemm, ambasadorul SUA, care a primit nota…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat joi Guvernului,sa elimine supraacciza la carburanti „pentru a proteja industria de transport si implicit populatia”, avertizand ca, in caz contrar, vor creste tarifele de transport atat la marfa, cat si la pasageri.

- Așadar, mi s-a emis cardul de debit și am rugat sa nu fie activata aceasta opțiune. Mi s-a spus ca toate cardurile sunt contactless, nu am de ales, in exprimare libera, daca nu imi convine, știu unde este ușa. Cu toate acestea, am sunat-o pe Ana, operatorul virtual Raiffeisen Bank, pentru a o ruga…

- De sambata, 27 ianuarie, bancile nu mai au voie sa aplice anumite comisioane precum cele de deschidere, administrare sau consultare sold pentru conturile de baza ale romanilor, insa nu toate institutiile de credit din Romania respecta aceasta directiva UE. Pana luni, doar sapte din totalul celor 21…

- Politistii de imigrari din Vrancea, in urma activitatilor specifice, au refuzat prelungirea dreptului de sedere unei femei din Republica Moldova, in urma constatarii casatoriei de convenienta cu un roman. Pe numele acesteia, a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligata sa paraseasca…

- "In cadrul unor intalniri ale asociatiei "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" – Filiala Iasi, companiile (Imbat Delta Taxi, Lux Taxi, Auto Wad RD, Euro Taxi Iasi, Parma-Tax, RVR Taxi si Unreal SRL) s-au inteles sa practice un tarif unic pentru transportul in regim de taxi de 1,99 lei/km…

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- Luni, 22 ianuarie 2018, spre seara, pe site-ul Ministerului Finantelor a aparut proiectul unei Ordonante de Urgenta prin care se amina pina pe 1 martie 2018 termenul de depunere la ANAF a Declaratiei 600. Despre aceasta masura a Guvernului Mihai Tudose s-a scris si s-a vorbit mult in ultimul timp.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, se afla marti la Bucuresti, aceasta fiind o deplasare istorica, in conditiile in care niciun sef al Executivului din Japonia nu a facut o vizita oficiala in ultimii 100 de ani in tara noastra. Premierul nipon se va intalni cu Klaus Iohannis.

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre criza politica din România, în urma careia prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona.

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrari Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, în urma constatarii casatoriei de conveniența cu o românca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat…

- Premierul Nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo. Abe urmeaza sa viziteze Romania, Bulgaria, Serbia si cele trei state baltice. In conditiile in care Bulgaria a preluat…

- Atacantul Mircea Axente, 30 de ani, s-a intors in Romania dupa un an petrecut in Arabia Saudita, la Al Faisaly. Atacantul povestește cum a fost experiența de acolo și anunța o posibila revenire in Liga 1. - Mircea, ce faci? Cum ești?- Sunt bine, acasa, la Timișoara, cu familia și prietenii. - Care mai…

- Deputații din partea Partidului Socialist au spus minciuni atunci cand au declarat ca au depus cerere de retragere a cetațenie romane. Autoritatea Naționala pentru Cetațenie (ANC) din Romania a confirmat acest lucru pentru Asociația Presei Independente din Moldova.

- La finele acestei luni, mai multe comisioane percepute de banci vor fi eliminate dupa ce Romania a transpus in legislatia nationala o directiva europeana. Comisioanele percepute de banci pentru deschiderea si inchiderea unui cont, precum si cele pentru retrageri de bani sau interogarea soldului nu vor…

- Comisioanele percepute de banci pentru deschiderea si inchiderea unui cont, precum si cele pentru retrageri de bani sau interogarea soldului nu vor mai exista, incepand cu data de 27 ianuarie, anul acesta. Reglementarea este inclusa intr-o lege adoptata recent de parlament, care prevede ca bancile nu…