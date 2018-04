Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank elimina comisioanele percepute la tranzactiile de retragere numerar efectuate in Romania si pe teritoriul Uniunii Europene, precum si pe cele de interogare sold la ghiseu (inclusiv POS) si la bancomate realizate pe teritoriul national, se arata intr-un comunicat al bancii. Conform sursei citate,…

- Cec Bank elimina comisioanele de retragere numerar la cardurile de debit standard incepand din 2 aprilie, la tranzactile efectuate in Romania si pe teritoriul UE, dar si a tranzactiilor de interogare sold efectuate la nivel national la ghiseu si bancomate, arata un comunicat transmis marti de banca.

- Cec Bank elimina comisioanele de retragere numerar la cardurile de debit standard incepand din 2 aprilie, la tranzactile efectuate in Romania si pe teritoriul UE, dar si a tranzactiilor de interogare sold efectuate la nivel national la ghiseu si bancomate, arata un comunicat transmis marti de banca.…

- CEC Bank a eliminat, incepand cu data de 2 aprilie, comisioanele percepute la tranzactiile de retragere numerar efectuate in Romania si pe teritoriul Uniunii Europene si a celor de interogare sold efectuate pe teritoriul national, la ghiseu (inclusiv POS) si la bancomate.

- Profesori, medici, avocați, mici meșteșugari cum ar fi electricieni, zidari care au PFA in strainatate, alte persoane care presteaza periodic servicii pe cont propriu peste granița, persoane care obțin venituri din drepturi de autor și cele care obțin orice alte venituri comerciale din activitați…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi la reuniunea șefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la București, organizata de Ambasada Bulgariei in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Reuniunea a oferit prim-ministrului…

- Ministerul rus de Externe a inceput sa ia masuri de retorsiune impotriva statelor care au decis expulzari de diplomati rusi in cadrul afacerii Skripal. Un diplomat roman a fost expulzat vineri din Rusia, dupa ce Romania a anuntat luni o astfel de masura.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul ministrului delegat pentru afaceri europene, a lansat un nou clip informativ referitor la implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, informeaza un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES . Actiunea face parte din ampla campanie…

- Cu un an inaintea alegerilor europarlamentare, platforma de actiune civica si politica PACT pentru Romania lansat un program prin care isi propune, pe scurt, sa aduca "mai multa Europa in Romania si mai multa Romania in Europa". Sebastian Burduja, presedintele PACT, a explicat la emisiunea…

- Vaccin modern pentru prevenirea infectiei HPV disponibil si in Romania Spital. Arhiva Foto: Ioan Suciu. Cel mai avansat produs disponibil la nivel international pentru prevenirea infectiei HPV si a bolilor asociate acestei infectii va fi lansat vineri, 23 martie, la Bucuresti. Vaccinul…

- Dupa 17 ani in care a fost directoare, Teodora Fintinaru a ales sa se retraga de la conducerea Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea. In momentul de fața, postul de manager al instituției de cultura vrancene este scos la concurs, iar pana la ocuparea lui, Teodora Fintinaru…

- Deputatul PNL Cristian Buican a sustinut marti, 20 martie 2018, in plenul Parlamentului, declaratia politica “Introducerea retelelor de gaze naturale”. Parlamentarul valcean atrage atentia ca in aceasta perioada, peste 400 de administratii publice locale au solicitat Guvernului introducerea retelelor…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța deschiderea primului centru de training local Allied Telesis in Romania. Programul ofera celor interesați, parteneri sau utilizatori finali, posibilitatea de specializare in…

- Europarlamentarul român Marian Jean Marinescu considera ca guvernarea în Moldova de dupa alegerile parlamentare trebuie sa fie în mâinile unei coaliții pro-europene, chiar daca aceasta este formata în jurul PDM și a lui Vlad Plahotniuc. Declarația a fost facuta într-un…

- Autoritatile judetene cer pentru Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva statutul de muzeu de importanta nationala. Solicitarea Consiliului Judetean pentru Ministerul Culturii este insotita de un memoriu care prezinta colectiile publice care fac mandria muzeului din Deva. Daca va fi avizata favorabil,…

- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Remus Borza nu exclude un asemenea scenariu, dimpotriva. Astfel, potrivit deputatului Klaus Iohannis are toate șansele sa devina președinte al Consiliului European. Remus Borza și-a argumentat afirmația, precizand ca Iohannis ”se contopește in portretul” unui inalt demnitar european. „Putem…

- „Credeam ca dupa ce va scapa de teroarea DNA, care l-a trimis in judecata la comanda politica, Ludovic Orban va inceta sa ii mai ridice osanale Codrutei Kovesi si va da semnalul unui comportament demn de un partid liberal. Din pacate, cred ca m-am inselat, unii dintre liderii asa zisului partid liberal…

- Funcționarii publici umani, inlocuiți de roboți la Primaria Cluj Edilul Clujului, Emil Boc, a anunțat ca municipalitatea pregatește introducerea primului funcționar public virtual in cadrul instituției. Acesta a fost botezat Antonia și va prelua din sarcinile pe care acum le efectueaza personalul uman.…

- Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, ALDE și minoritați propun reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice, precum livrarea de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare. Proiectul de lege a fost depus…

- "Primul lucru pe care vreau sa-l remarc - si nu stiu daca l-au inteles colegii din majoritate - este ca Europa este cu ochii pe noi si chiar daca o perioada de timp nu a existat atata atentie privitor la involutiile din Romania, din cauza faptului ca a existat un parcurs mai degraba pozitiv, de o…

- Premierul Viorica Dancila (foto) a fost in vizita la Bruxelles si a reusit performanta de a sustine declaratii de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, dar si de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (foto). E bine de reamintit ca fostul premier…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In perioada 2011 – 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut o intrevedere astazi, 19 februarie 2018, cu vicepreședintele Bancii Europene de Investiții, Andrew McDowell, cu ocazia conferinței anuale de prezentare a activitații BEI in general și, in special, a celei din Romania. "In calitate de ministru…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk, Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Premierul Viorica Dancila, vizita de lucru la Bruxelles. Aceasta se va intalni, saptamana viitoare, cu președintele Comisiei Europene și cel al Consiliului European, și cu Corina Crețu. Anunțul a fost facut in ședința de Guvern, joi. Este prima vizita externa a premierului, de la preluarea mandatului…

- In actualul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, cel din perioada 2014 – 2020, Romania a reușit sa acceseze pana la finele anului trecut, doar vreo zece la suta din fondurile comunitare pe care le are la dispoziție. Prezent, ieri, la Deva, europarlamentarul UDMR de Hunedoara Iuliu Winkler…

- 8 posturi de electrician: 2 posturi la Serviciul Mecano-Energetic – MHC Valea lui Stan; 2 posturi la Sectorul Stație Epurare Ape Uzate Rm. Valcea; 2 posturila Sectorul Babeni 1 post la Sectorul Olanești 1 post la Sectorul Captare Tratare și Aducțiune Bradișor Rm. Valcea, Cheia – Rm. Valcea. Pentru…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca "legarea fondurilor europene de statul de drept" in Polonia si Romania ar constitui "o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene". Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Politistii de imigrari din Alba, in urma actiunilor intreprinse in cursul lunii ianuarie a.c., au depistat 9 cetateni straini in situatii ilegale. Au fost emise 2 decizii de returnare si aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 22.000 de lei. Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari…

- Imediat dupa aprobarea bugetului local al Municipiului Sebeș voi susține și voi face toate demersurile in vederea organizarii unui referendum prin care voi solicita cetațenilor Municipiului Sebeș consultarea in vederea achiziției unui laborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului și asigurarea…

- Incepand cu 27 ianuarie 2018, data la care a intrat in vigoare Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza, persoanele cu venituri reduse vor scapa de mai multe comisioane…

- De sambata, 27 ianuarie, bancile nu mai au voie sa aplice anumite comisioane precum cele de deschidere, administrare sau consultare sold pentru conturile de baza ale romanilor, insa nu toate institutiile de credit din Romania respecta aceasta directiva UE. Pana luni, doar sapte din totalul celor 21…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro,…

- Peste 7.000 de straini au fost preluați de politistii Serviciului pentru imigrari al judetului Timiș anul trecut, in vederea asigurarii sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei. Dintre aceștia, 4.000 au fost din state terte și 3.136 de cetateni ai Uniunii Europene, Serbiei și Moldovei. Printre principalele…

- Politistii de imigrari din Vrancea, in urma activitatilor specifice, au refuzat prelungirea dreptului de sedere unei femei din Republica Moldova, in urma constatarii casatoriei de convenienta cu un roman. Pe numele acesteia, a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligata sa paraseasca…

- 24 de liceeni de la Colegiul National Mircea cel Batran din Constanta au participat, luna aceasta, la Ziua Euroscola, desfasurata la sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Invitatia le-a fost facuta dupa ce au castigat concursul national cu acelasi nume, organizat de Biroul Parlamentului European…

- Comisia Europeana a decis, joi, ca Romania și Malta vor fi trimise in fața Curții de Justiție A Uniunii Europene. Cele doua state nu au respectat obligațiile stabilite de Directiva 2014/94/UE, deși primisera din partea Comisiei o scrisoare de punere in intarziere și un aviz motivat la 15 februarie,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene,…

- Eliminarea mai multor comisioane bancare este prevazuta de Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plați, schimbarea conturilor de plați și accesul la conturile de plați cu servicii de baza, scrie avocatnet.ro. Astfel ca, anumite comisioane nu vor mai…

- Serviciul pentru Imigrari al județului Cluj anunța ca, în anul 2017, s-a asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 8.509 persoane, dintre care 2.826 din state terțe și 5.683 cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. De asemenea, au fost depistați…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Podul care sa lege Autostrada Transilvania de Autostrada Muzeu (Gilau - Nadașel) este în pericol de a nu fi finalizat la timp. Europarlamentarul Daniel Buda îi solicita ministrului Transporturilor, Felix Stroe, sa se implice în finalizarea procedurilor…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrari Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, în urma constatarii casatoriei de conveniența cu o românca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrari Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, în urma constatarii casatoriei de conveniența cu o românca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat…