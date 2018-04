CEC Bank continua campania promotionala la creditele de nevoi personale si la creditele de refinantare credite de consum in lei

Stiri pe aceeasi tema

- Și la creditele de refinantare credite de consum in lei Bucuresti, 02.04.2018 - CEC Bank continua pana la data de 30 iunie a.c. campania promotionala la creditele de nevoi personale si la cele de refinantare a creditelor de consum cu dobanda fixa. In cadrul campaniei, clientii persoane fizice pot…

- Campania de strangere de semnaturi pentru inițiativa de modificare a Constituției “Fara Penali in funcții publice”, susținuta de USR, a fost lansata oficial. Intr-o perioada de șase luni, inițiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel puțin 21 de județe din țara, astfel incat articolul…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentat legal de d-nul Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020; Agenția pentru Dezvoltare Regionala…

- Campania de prevenție a bolilor cardiovasculare ”Prevenția Inimii Aiud”, aflata la a 3-a ediție, eveniment unic in țara, va avea loc in perioada 1 – 7 aprilie 2018, orele 15:00 – 17:00, in Piața Consiliul Europei (in fața Catedralei Ortodoxe). Persoanele interesate care nu au mai participat anterior…

- Libra Internet Bank a lansat o platforma de creditare inovatoare, usor si rapid de integrat de catre orice posesor de magazin online si care ofera clientilor posibilitatea sa obtina un credit online, in numai cateva ore. Noua platforma de creditare a Libra Internet Bank ofera multiple avantaje…

- In timp ce controversa privind utilizarea abuziva a datelor Facebook de catre Cambridge Analytics creste, se pare ca si modul de utilizarea a retelei sociale de catre alte grupuri a fost adus in centrul atentiei, inclusiv campania electorala a presedintelui Barack Obama din 2012, scrie Fox News.

- Nicolas Sarkozy este anchetat pentru finantarea ilegala a campaniei prezidentiale din 2007, informeaza Reuters. Retinerea fostului sef de stat francez ar putea sa dureze pana la 48 de ore. Nicolas Sarkozy a fost plasat in custodie la sediul politiei judiciare din Nanterre (Hauts-de-Seine), marți (20…

- Inflatia ar putea atinge un maxim de 5% in luna mai, dar va reveni spre 3% pe final de an. In aceste conditii si tinand cont si de dobanda de politica monetara, la ce ROBOR mediu ar trebui sa se astepte clientii bancilor cu credite in lei?

- Campania electorala pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal va aduce la Lugoj, marti si miercuri, doi dintre candidatii la cea mai inalta functie a forului de fotbal romanesc. Primul care ajunge in orasul nostru va fi candidatul Marcel Puscas. Fara doar si poate cea mai asteptata…

- La fel ca și anul trecut, Municipiul Sebes susține programul national de donare de sange printr-o acțiune programata a avea loc la Spitalul Municipal Sebeș, miercuri, 21 martie 2018, incepand cu ora 8,30. Primarul Municipiului Sebes, Dorin Nistor, alaturi de viceprimarul Adrian Bogdan și o serie de…

- Precum limitarea dobanzilor la creditele pentru gospodarii Fondul Monetar International (FMI) sugereaza ca Romania ar trebui sa evite promovarea unor inițiative precum limitarea dobanzilor la creditele pentru gospodarii si a preturilor la care persoanele fizice pot rascumpara datoriile achizitionate…

- CEC Bank a lansat noi facilitati in cadrul platformei de Mobile Banking, prin care clientii persoane fizice isi pot achita taxele si impozitele datorate atat catre bugetul de stat, cat si catre bugetele locale, precum impozitul pe cladiri, terenuri, pe mijloacele de transport, pe venituri din activitati…

- În zilele noastre nu poți face nici un fel de investiție majora fara sa iei un credit, deoarece creditarea este motorul perseverenței. Însa, apare un punct în viața în care trebuie sa te oprești și sa începi sa platești din datorii. Pentru ca daca atunci când…

- Fostul presedinte ucrainean prorus Viktor Ianukovici, refugiat in Rusia, a afirmat vineri ca nu a avut niciodata "contacte personale" cu fostul director de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort, acuzat de activitati de lobby in favoarea sa, informeaza AFP. Vizat de o ancheta federala americana…

- Excluzand veniturile exceptionale obtinute din vanzarea actiunilor Visa in anul 2016, ING Bank Romania a obtinut venituri cu 112 milioane de lei mai mari, cu 20% mai mult fata de anul trecut, in timp ce profitul brut a crescut cu 143 milioane lei in 2017, cu 32% mai mare fata de 2016. Investitiile…

- Senatorii au votat propunerea ca dobanzile pentru creditele de consum si ipotecare sa fie plafonate. Proiectul ii apartine senatorului liberal Daniel Zamfir, care vrea sa le impuna bancilor o dobanda maxima pentru toate imprumuturile imobiliare. Interesant este că, în plenul Senatului, liberalul…

- Au fost 73 voturi "pentru", 18 voturi "impotriva" si 13 abtineri. Senatorii USR au anuntat ulterior ca s-au abtinut la vot. "Vreau sa stiti ca 14 tari din eu au dobanzile la creditele ipotecare plafonate. Dobanda medie in Romania este de 6,10. Italia are 1,91, Spania 1,84, grecia 3,35 la jumatate fata…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale.

- O noua inșelatorie circula pe Facebook și mulți romani au fost deja pacaliți. Oamenilor li se promite un telefon iPhone X in schimbul datelor personale. Evident, niciunul din cei care și-au divulgat datele nu au primit telefonul promis. Avertismentul a fost facut de Centrul National de Raspuns la Incidente…

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) la creditele acordate populatiei (ipotecare si de consum) a luat prin surprindere bancile, dar si IFN-urile, iar principala miscare pe care industria financiara o va face va fi demararea unui studiu de impact la nivel de industrie,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. „Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Comisiile reunite - economica, pentru buget si juridica - din Senat au aprobat marti plafonarea dobanzilor pentru creditele ipotecare si de consum si au votat pentru reintroducerea dreptului debitorului de a-si rascumpara un bun de la firma de recuperare. Astfel, comisiile au aprobat o masura prin care…

- Dobanda pentru creditele ipotecare nu ar putea depasi dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala, inmultita cu 2,5. De pilda, la valoarea actuala a BNR, de 2,25 la suta, dobanda pentru creditele ipotecare ar fi de maximum 5,6%.

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 2,04% vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- ♦ Bancile mai au de recuperat fata de anul de varf, cand productia noua de credite depasea 103 miliarde de euro, cu circa 40% mai mult decat cea actuala ♦ Aproximativ 60% din creditele noi acordate de banci pentru populatie au mers spre consum. Populatia a luat de la banci…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat,miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Campaniile de la casele de marcat din anul 2017 au dus la strangerea sumei de 577.713 lei, obținuta prin donațiile clienților și angajaților Lidl. Aceasta suma a fost suplimentata de companie, astfel ca un total de 1.155.426 lei a contribuit la indeplinirea misiunii a patru organizații. Lidl continua…

- Moneycorp, expert international in plati si schimburi valutare, a anuntat astazi promovarea lui Cosmin Bucur in functia de Director General al sucursalei din Romania, odata cu incheierea mandatului lui Johan Gabriels, la un an si jumatate dupa ce Moneycorp a devenit operationala in Romania. Nick…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- ROBOR-ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr-o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei…

- Global Shapers Community și Procter & Gamble (P&G) au anunțat semnarea unui parteneriat pentru a accelera progresul în ceea ce privește egalitatea de gen, în cadrul Forumului Economic de la Davos. Inspirata de Campania #WeSeeEqual, derulata de Procter & Gamble, Global Shapers…

- Serviciul de Ajutor Maltez filiala Aiud și Primaria municipiului Aiud reiau campania „Cuier pentru nevoiași”. Avand in vedere faptul ca anul trecut un numar considerabil de persoane s-au bucurat de articole vestimentare de sezon, am decis sa continuam și in acest an campania. Astfel, incepand de miercuri,…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- „Alocarea plafoanelor face parte dintr-o strategie multianuala care a fost subiectul hotararii de guvern din 28 noiembrie 2016. Atunci s-a hotarat ca in anul 2018 sa fie alocate 2 mld. lei pentru Prima casa, iar in anul 2021 alocarea va scadea la 1,5 mld. lei", a spus Alexandru Petrescu, seful FNGCIMM,…

- CEC Bank deruleaza pana la 31 martie 2018 o campanie promotionala destinata finantarii nevoilor curente de capital de lucru. Astfel, clientii persoane juridice care detin cel putin o facilitate de credit de investitii in cadrul Bancii pot garanta, la contractarea finantarilor aflate in campanie, cu…

- CEC Bank deruleaza in perioada 8 ianuarie - 31 martie 2018 o campanie promotionala la creditele in lei de nevoi personale si la creditele de refinantare credite de consum. Astfel, clientii persoane fizice pot beneficia de o rata a dobanzii avantajoasa, de 9,90% pe an, fixa pe intreaga perioada de creditare.…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare de dobanda din ultimii zece ani, scrie Bloomberg, citata de Agerpres.ro . Opt dintre cei 13 economisti consultați de Bloomberg se asteapta ca BNR sa mentina dobanda-cheie la nivelul record scazut de 1,75% in cadrul ședinței din 8 ianuarie.…