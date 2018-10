In perioada 15 octombrie – 30 noiembrie 2018, CEC Bank deruleaza o campanie promotionala prin care studentii inscrisi in sistemul de invatamant superior de lunga durata la o universitate acreditata pe teritoriul Romaniei beneficiaza, pe perioada derularii studiilor, de reducerea cu 100% a comisionului lunar de administrare a Pachetului Beneficiu Plus. Pachetul Beneficiu Plus are in componenta urmatoarele produse si servicii: Cont curent in LEI Cont de card de debit Serviciul CEC Bank Mobile Banking Serviciul Internet Banking CEConline Serviciul Info SMS CEC Bank Serviciul Direct Debit Intrabancar…