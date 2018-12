Ceaușescu, gest surprinzător. Controversă care ridică întrebări Marius Marinescu a vorbit in exclusivitate pentru DC News despre singurii prieteni ai dictatorului. Este vorba despre Corbu și Șarona care au o poveste cu totul și cu totul speciala. Marius Marinescu ne-a relatat care au fost singurele momente cand cainii nu i-au fost alaturi președintelui Nicolae Ceaușescu. Povestirea lui Marius Marinescu o gasiți aici: Singurii prieteni ai dictatorului Singurii prieteni ai dictatorului Ceaușescu nu avea incredere in nimeni in afara de Corbu și Șarona. Aceștia au fost doi labradori care il insoțeau permanent. In toate imobilele folosite de cuplul Ceaușescu, cei doi ingeri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii pe 28 decembrie, incepand cu ora 12.00, pentru a analiza solicitarile ministrului Apararii referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei Romane, anunța președinția. Este vorba de o sedinta extraordinara a CSAT, in conditiile…

- Andre Rieu vine pentru prima data, la BT Arena din Cluj-Napoca, pe 5 aprilie 2019, de la ora 20:00, intr-un nou concert memorabil ce face parte din turneul mondial 2019. Biletele vor fi puse in vanzare incepand de joi, 29 noiembrie 2018, la ora 10:00, in rețeaua Eventim.ro și pe www.andrerieu.com Starul…

- Premiile INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS recompenseaza profesionistii din domeniul imobiliar rezidential si comercial din intreaga lume, care dobandesc astfel o recunoastere internationala in domeniul in care activeaza. Competitia este in al 25-lea an si se desfasoara pe urmatoarele regiuni: Africa, Asia…

- Milioane de utilizatori din Europa, din Statele Unite, Asia și Australia au intampinat marți dificultați in accesarea platformei Facebook. Primele probleme la accesare au aparut in jurul orei 15 (ora Romaniei). Conform outage.report, cei mai afectați sunt utilizatorii din Statele Unite, Marea Britanie,…

- Actorul canadian de film si teatru Douglas Rain, vocea computerului Hal din „2001: A Space Odissey”, a murit la varsta de 90 de ani. Anuntul a fost facut de organizatorii Stratford Festival din Canada, pe care el l-a fondat. Actorul a jucat timp de 32 de sezoane in festivalul shakespearian…

- Pe plan operational, o asemenea armata ar putea functiona pe modelul NATO. Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, care reuneste Statele Unite, Canada si numeroase tari europene, poate trimite in operatiuni externe in strainatate soldati din diferite tari. Dar mai trebuie creat un comandament european,…

- Whisper, ultimul caine din rasa corgi al reginei Elizabeta a II-a a Marii Britanii, rasa favorita de suverana, a murit, a scris The Daily Mail. Palatul Buckingham nu a facut comentarii Ultimul caine din rasa corgi al reginei Elizabeta a II-a a murit. Regina este „profund afectata” de disparitia fidelului…

- Un cercetator de la Universitatea Trent din Canada si altul de la Universitatea Manchester din Marea Britanie au gasit dovezi care atesta ca sobolanii care traiesc in orase au o dieta mai bogata decat cei care traiesc la tara.