Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului Timisoara organizeaza in 14 și 15 septembrie 2019 ,, Ruga Timisoarei’’, eveniment... The post Indragiți soliști de muzica populara din Banat la Ruga Timișoarei 2019 / PROGRAM appeared first on Renasterea banateana .

- Zilele Berii din Zrenjanin este evenimentul la care organizatorii si-ar dori cat mai multi vizitatori din judetul Timis, in perioada... The post Timisenii sunt invitati la Zilele Berii din Zrenjanin. Lepa Brena si Crvena Jabuka vor intretine atmosfera appeared first on Renasterea banateana .

- In cursul zilei de astazi au aparut informații conform carora timișorenii abonați la Colterm vor ramane, incepand din aceasta seara, fara apa calda. Asta, din cauza datoriilor acumulate de societatea de temoficare in contul furnizorului de gaze naturale. The post Ramane sau nu Timișoara fara apa calda?…

- Timișoara este oricum un oraș napadit de praf. In momentul in care pe unele șantiere nu se respecta normele de mediu, poluarea crește substanțial. Polițiștii locali au fost cu ochii pe cei care ... The post Șantiere din Timișoara, sursa de poluare. Amenzi de la poliția locala appeared first on Renasterea…

- Un deținut a evadat de la un punct de lucru din Timișoara. Barbatul, de 41 de ani, este acum cautat de polițiști și de jandarmi. The post Deținutul evadat in Timișoara, cautat de polițiști și jandarmi appeared first on Renasterea banateana .

- Iluzii optice, 24 de oglinzi de mari dimensiuni care deformeaza realitatea, o holograma piramidala, un generator Van De Graaff sau un theremin, instrumentul muzical la care poți canta fara sa il atingi,... The post Muzeul Iluziilor Optice revine la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Organizația ”Salvați Copiii” deschide ușile gradinițelor estivale pentru micuții din medii sociale vulnerabile. Este o ocazie pentru Alehandro sa aiba primii colegi de clasa. The post O gradinița de vara, gratuita, iși deschide porțile la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Comuna de langa Timișoara, cu cele doua localitați ale sale, Giroc și Chișoda, se prezinta mai degraba ca o prelungire a municipiului, un veritabil cartier, decat un spațiu rural. The post Un nou parc la Giroc. Loc de joaca și alei pentru promenada appeared first on Renasterea banateana .