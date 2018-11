Ceata in mai multe judete din Romania. Meteorologii au emis cod galben

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in sapte judete din centrul si estul tarii, pana la ora 12:00, informeaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, in localitati din judetele Alba, Mures, Suceava,…

- Potrivit ANM, este ceata în judetele Cluj, Ialomita, Harghita, Botosani, Galati, Mures, Dolj, Constanta, Tulcea, Satu Mare și Alba. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m.

- Meteorologii au emis noi atentionari de cod galben de ceata, pentru 17 judete. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, este cod galben de ceata in anumite localitati din judetele: Alba, Constanta, Tulcea, Dolj, Mures, Botosani, Galati, Harghita, Ialomita, Braila, Calarasi, Brasov, Sibiu,…

- Meteorologii au emis noi atentionari de cod galben de ceata, pentru 17 judete din centrul, sudul și sud-estul țarii.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, este cod galben de ceata in anumite localitați din judetele Alba, Constanța, Tulcea, Dolj, Mures, Botosani, Galați, Harghita,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata dimineața, avertizare cod galben de ceața pentru șapte județe din centrul și vestul țarii, valabil pana la ora 10.00, scrie Mediafax.Potrivit ANM este cod galben de ceața in județele Timiș, Cluj, Salaj, Maramureș, Satu Mare, Arad și Timiș.…

- Anul acesta, 27 de persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, iar dintre acestea 5 au decedat, in aria de activitate a Delegaz. Majoritatea intoxicațiilor au fost cauzate de sistemele de evacuare a gazelor arse nefuncționale sau cu defecțiuni. Potrivit specilistilor Delgaz Grid, numai in primele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, o atenționare cod galben de vant valabila pe timpul nopții, in șase județe din țara.Potrivit ANM, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Brașov, Alba și Sibiu este cod galben de vant pana la ora 3.00, in timpul nopții de…

- Marti vine cu ploi in mai multe zone din tara. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi si vijelii pentru mai bine de un sfert din judetele tarii. Astfel, pana marti la ora 23:00 sunt sub avertizare Alba, Arad, Bihor, Cluj, Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Sibiu, Salaj, Timis…