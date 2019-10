Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 24 septembrie 2019 ndash; 7 octombrie 2019, traficul rutier este intrerupt pe DN 1D, la kilometrul 1 800 de metri, in zona localitatii Albesti Paleologu, judetul Prahova, pentru efectuarea lucrarilor de reparatii…

- Circulatia este intrerupta pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre București, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule. Una dintre mașini a luat foc, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulatia este intrerupta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta sa conduca prudent, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte, sa nu efectueze manevre riscante in…

- Traficul rutier este aglomerat, sambata, pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Drajna, județul Calarași, pe sensul catre litoral, in urma a doua accidente rutiere in care au fost implicate patru mașini. Nu sunt persoane ranite, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul…

- Circulația rutiera pe Autostrada Soarelui se desfașoara, luni, doar pe o banda, pe sensul catre litoral, din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit in zona localitații Perișoru, județul Ialomița.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia rutiera…

Traifcul pe Autostrada Soarelui, sensul de mers catre litoral, este oprit din cauza incendiilor de vegetație care generaza un fum gros. Vizibilitatea este sun 50 de metri in zona localitații Fetești. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Circulația rutiera pe Autostrada Soarelui, in județul Calarași, se desfașoara, marți, pe o singura banda, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta,…

Traficul rutier se desfașoara ingreunat, doar pe banda de urgența, dupa ce un camion incarcat cu fructe s-a rasturnat, joi seara, pe Autostrada Soarelui, in zona Lehliu – Gara, județul Calarași, anunța MEDIAFAX.