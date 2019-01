Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, luni seara, in conditii de ceata densa, care a redus vizibilitatea in trafic sub 150 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Olt si Teleorman, a anuntat Centrul Infotrafic…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, luni dimineata, pe Autostrada A 1 Bucuresti–Pitesti, in special la intrarea in Capitala, Autostrada A 3 Bucuresti–Ploiesti, precum si pe mai multe drumuri din estul si sudul tarii, vizibilitatea fiind sub 100 de metri, scrie Mediafax.

- UPDATE: Traficul feroviar este deschis, miercuri, pe toate magistralele, circulatia trenurilor fiind, insa, adaptata la conditiile meteo nefavorabile. Un numar redus de trenuri inregistreaza intarzieri. Centrul Infotrafic anunta ca toate porturile de la Marea Neagra sunt insa inchise in prezent,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de miercuri, 28 noiembrie, la ora 07.00, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. In schimb, toate porturile de…

- Centrul Infotraficdin Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Se circula insa in conditii de ceata, cu vizibilitate intre 50 si 100 de metri, pe Autostrada A2…

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari cod galben de ceata care vizeaza municipiul Bucuresti si 15 judete. In unele zone pana la ora 8.00, iar in altele pana la ora 10.00, este ceata densa ce reduce vizibilitatea in unele locuri chiar sub 50 de metri. Circulatia rutiera este afectata pe…

- Meteorologii au emis luni dimineata doua avertizari de vreme severa imediata pentru Bucuresti si pentru judetele Harghita si Covasna, referitoare la ceata densa care va scadea vizibilitatea la sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Pe Autostrada A2 Bucuresti ndash;…