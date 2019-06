Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc continua vizita oficiala in Romania. Suveranul Pontif este sambata la Șumuleu-Ciuc, unde va oficia Sfanta Liturghie, in fața a zeci de mii de credincioși. De la Șumuleu, liderul Bisericii Catolice merge la Iași. Zeci de mii de persoane din intreaga lume sunt asteptate sa participe, sambata,…

- La aceasta ora, ploua torențial și miile de pelerini merg, prin ploaie și, implicit, noroi, spre locul unde-l vor intalni pe Papa Francisc. Iata imaginile transmise de catre Alexandru Ichim, redactorul DCNews care urmarește drumul Papei Francisc la Șumuleu Ciuc: …

- Papa Francisc a mers, vineri seara, dupa Sfanta Liturghie in Catedrala Catolica Sfantul Iosif, cu papamobilul pe strazile Capitalei, fiind ovationat de zeci de mii de oameni, desi in Bucuresti ploua torential.„Sfantului Duh ii place sa modeleze unitatea din cea mai frumoasa si armonioasa diversitate”,…

- Președintele Ungariei vine special la Șumuleu Ciuc in județul Harghita pentru a asista la slujba oficiata de Papa Francisc, susține Romania TV. Mai mult, guvernul Ungariei a alocat suma de 60.000 de lei pentru vizita Papei Francisc la noi in țara, in județul Harghita. De altfel, trenuri pline…

- Pelerinii care vor participa, duminica 2 iunie, la Sfanta Liturghie cu beatificarea Episcopilor martiri oficiata de Papa Francisc, vor avea la dispoziție șase puncte de acces pe Campia Libertații din Blaj. Fiecare posesor de invitație este rugat sa se indrepte spre punctul de acces corespunzator zonei…

- Papa Francisc va fi prezent in Romania, intr-o vizita Apostolica, in perioada 31 mai – 2 iunie. Peste 1.400 de pelerini din Dieceza de Timișoara vor participa la Sfintele Liturghii unde va fi prezent Papa Francisc. Din Dieceza de Timișoara, peste 1400 de credincioși, vor participa la celebrarile din…

- Un imn special a fost creat cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania, refrenul imnului, „Sa mergem impreuna toti!”, urmand sa fie auzit in Capitala pe 31 mai, cand Suveranul Pontif va prezida Sfanta Liturghie la Catedrala Sfantul Iosif , potrivit news.ro."Comunitatea catolica din Capitala…

- TVR va desfasura forte tehnice si umane impresionante pentru a reda fiecare etapa a vizitei Suveranului Pontif – de la București la Iași, la Sanctuarul Marian de la Șumuleu Ciuc și pe Campia Libertații de la Blaj. 105 camere de filmare pregatite pentru transmisiuni in direct, 54 de camere…