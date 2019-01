Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in prezent se circula in conditii de ceata densa, care determina scaderea vizibilitatii sub 100 de metri, pe mai multe artere ale tarii, printre care si in judetul Calarasi, pe DN 3, intre Belciugatele si Stefanesti.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora se circula in conditii de iarna in toate judetele din tara, fara a fi semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din aceasta cauza.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A2 Bucuresti – Constanta, intre localitatile Nicolae Balcescu(kilometrul 50) si Dor Marunt(kilometrul 75), circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, din cauza cetii care a redus vizibilitatea sub 80 de metri.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Pe A2 se circula in conditii de iarna, visoclul scade vizibilitatea sub 100…

- Centrul Infotraficdin Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Se circula insa in conditii de ceata, cu vizibilitate intre 50 si 100 de metri, pe Autostrada A2…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Pe DN21 A, intre Barila si Tandarei, circulatia a fost deviata din cauza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe drumurile din judetul Tulcea sa conduca cu multa prudenta si sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo rutiere, intrucat pe mai multe artere din acest judet vizibilitatea este…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 16.00, se executa lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, intre kilometrii 160 si 212, atat pe banda 1 cat si pe banda 2, pe ambele sensuri de mers, alternativ.