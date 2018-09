Stiri pe aceeasi tema

- INCEPUT….Scolile si gradinitele din judet au fost luate cu asalt ieri de zeci de mii de elevi si prescolari care, dupa vacanta de vara, s-au reintors in banci pregatiti sa acumuleze noi cunostinte indrumati de dascali, in anul scolar 2018-2019. In uniforme, cu clasicele buchete de flori in maini pentru…

- Cei 38.590 de elevi și preșcolari inscriși in școlile, liceele și gradinițele din Sectorul 4 al Capitalei au inceput, azi, noul an școlar 2018-2019 in deplina siguranța. In premiera, in Capitala, Primaria Sectorului 4 a inființat, in acest an, pentru paza copiilor și a tinerilor inscriși in unitațile…

- Cu doar cateva zile inainte de inceputul unui nou an scolar, DSP face publica statistica unitatilor autorizate, aproape o treime functionand fara aviz sanitar. Peste 100 de cladiri nu au, pe de alta parte, autorizatie conform normelor PSI.

- Primaria Constanta, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala, a inceput distribuirea ghiozdanelor si a rechizitelor gratuite pentru scolile si gradinitele din oras.Cele peste 31 de mii de ghiozdane, complet echipate, vor ajunge in aceasta saptamana in 50 de scoli si 70 de gradinite din municipiul…

- In febra pregatirilor pentru noul an scolar, parintii nu le cumpara copiilor doar rechizite si uniforme scolare. Si gadgeturile sunt la mare cautare. Se vand bine in special tabletele si telefoanele performante.

- Procesul de inscriere pentru unitatile scolare ai caror elevi vor participa la excursii culturale gratuite in Bucuresti, organizate in cadrul proiectului "ACCES: Porti deschise. Minti deschise", va avea loc in perioada 1-15 august. Scolile interesate pot cere detali la adresa de e-mail [email protected]…

