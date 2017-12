Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir, a spus ca intelege filosofia lui Gigi Becali, care de multa ori ii comanda lui Nicolae Dica primul 11 in anumite partide. Dragomir a comparat situatia de la FCSB cu cea dintr-un restaurant, spunand ca patronul ia deciziile, nu seful de sala. Invitat la…

- Prostituția este unul dintre fenomele globale care nu pot fi controlate, alaturi de traficul de droguri. Deși unele țari au incercat sa țina sub control acest domeniu, acest lucru nu se poate realiza, cel puțin momentan, in zonele defavorizate ale lumii.

- Lumea este plina de tradiții, iar unele par ciudate pentru anumite culturi, dar sunt esențiale pentru definirea identitații naționale. Vezi in continuare de ce oamenii din Marea Britanie au cate doua robinete de apa la fiecare chiuveta din casa. Motivul numarul 1 – Istoria Cele mai multe case din Marea…

- Orice crestere a cererii peste potentialul intern de a oferi marfuri si servicii care sa satisfaca aceasta cerere se regaseste fie in importuri, deci balanta comerciala deteriorata, ceea ce deja se intampla, ori in inflatie, care a crescut si ea. Cererea interna a fost aprinsa de majorarile salariale…

- Lumea buna din fotbalul romanesc a uitat de rivalitațile din Liga 1 și s-a adunat la Soiree - Exclusive Venue din Pipera. In aceasta seara a avut loc ediția din 2017 a Galei Fotbalului Romanesc, iar steliștii și cei de la Viitorul au obținut cele mai multe premii. ...

- Lumea crestin ortodoxa il praznuieste, pe data de 30 noiembrie, pe Sfantul Apostol Andrei. Sfantul Andrei este si primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat crestinatorul poporului roman. Data la care are loc ziua Sfantului…

- Gestul scandalos al unui barbat din Noyabrsk, Russia, a șocat intreaga lume. Acesta și-a luat soacra, in varsta de 90 de ani, care nu se poate deplasa, și a aruncat-o la gunoi. Vecinii au ramas inmarmuriți de gestul plin de cruzime al barbatului, iar cand i-au cerut explicații el a explicat ca… CITEȘTE…

- Madalina Ghenea si iubitul ei, Matei Stratan, au fost fotografiati in plina strada in timp ce se certau. Starea de nervozitate a vedetei era vizibila, dupa o dispute verbala puternica lasata si cu imbranceli, Madalina a coborat din autoturism si a fugit catre un taxi.

- Chiar daca a fost in sala atunci cand Stela Popescu a avut ultima apariție pe scena inainte sa iși dea ultima suflare, Andreea Marin a ales sa plece in vacanța și sa rateze imormantarea actriței.

- La 13 luni de la primul concert la Botoșani, cei cinci baieți din Basarabia care de doi ani sparg toate topurile muzicale din Romania au revenit in nordul Moldovei. Au facut-o in același loc și cu același succes.

- Maria Sharapova (30 de ani), locul 61 WTA, are probleme serioase cu legea, din cauza unui dosar de inșelaciune aflat pe rolul instantelor din India! Asociata cu un dezvoltator imobiliar care trebuia sa finalizeze in 2016 un complex rezidențial care poarta numele sau, Masa a fost amendata, insa risca…

- Vineri, 17 noiembrie, elevii claselor a II-a A, I B și elevii cu CES din cadrul Scolii Gimnaziale Homocea au participat la diverse activitați din cadrul campaniei Educatiei Globale - Lumea noastra depinde de noi.

- Cat de sanatoase sunt legumele congelate. Nu-i asa ca de fiecare data cand v-ati aflat in fata frigiderelor cu legume congelate v-ati intrebat cat sunt de sanatoase? Sunt acestea mai mai bune decat cele proaspete?A

- Pe data de 16 noimbrie 2017, elevii clasei I de la Școala Gimnaziala Nanești coordonați de doamna profesor pentru invațamant primar Popoiu Daniela, au marcat Ziua internaționala a toleranței. Conștienți de faptul ca toleranța duce la prietenie, micii elevi au format o inima mare din inimioare pe care…

- Anella An are 26 de ani, este din Polonia si a devenit dependenta de look-ul Barbie. Pentru a reusi sa se transforme in papusa preferata a fetitelor, tanara a cheltuit in jur de 30.000 de lire sterline.

- Mirabela Dauer e una dintre artistele din Romania, care a urmat celebra dieta Dukan. Spre deosebire de alte exemple in care vedetele au reusit sa scape de kilogramele in plus, ei i-a provocat probleme de sanatate. In cadrul unui interviu, cantareata a povestit ca a fost la un pas sa ajunga de urgenta…

- Coreea de Nord, o "dictatura perversa" in opinia lui Donald Trump, "nu poate sa santajeze lumea", a avertizat presedintele american intr-o alocutiune miercuri, la revenirea sa dintr-un turneu asiatic de 12 zile, relateaza France Presse.Donald Trump a promis de asemenea sa puna o "presiune…

- Fostul ciclist american Lance Armstrong, deposedat de cele 7 titluri in Turul Franței din cauza dopajului, l-a ironizat pe noul președinte al Uniunii Cicliste Internaționale (UCI), francezul David Lappartient, care a declarat recent ca dopații nu au loc in lumea ciclismului, relateaza ziarul AS.…

- La doua zile de la moartea lui Sorin Serbu, braileanul care a fost batut crunt, in noaptea de sambata spre duminica, pe o strada din suburbia londoneza Ilford, cei care l-au lovit cu batele de baseball, fara mila, sunt de negasit.

- Cu toate ca jocurile in format digital au crescut, eBay a anunțat ca vanzarile in format retail sunt mai bune. eBay a facut un test in august, cu 2009 participanți din Marea Britanie, din care a rezultat ca 29% din cumparatori au cumparat jocuri in format retail (pe disc sau caseta), iar 36%…

- Pentru Dumitru Dragomir, vanzarea lui Valentin Costache la CFR Cluj e semnalul clar ca Ionut Negoita nu a glumit in momentul in care a anuntat ca e gata sa vanda Dinamo, scandalizat de ultimele evenimente din interiorul clubului. Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal…

- Luvru Abu Dhabi, considerat primul "muzeu universal" din lumea araba, purtator al unui mesaj de toleranța și care aduce in Orient numele și brandul prestigiosului muzeu parizian omonim, a fost inaugurat miercuri, la 10 ani dupa lansarea acestui proiect, informeaza AFP. Președintele…

- Zilele trecute, Madalina Ghenea a surprins pe toata lumea cand a plecat alaturi de fiica ei departe de Romania, insa fara Matei Stratan. Toata lumea s-a intrebat daca cei doi s-au desparțit, insa romanca a dezvaluit motivul plecarii sale.

- Artiști din toata lumea au pus la cale o expoziție de caricaturi ale Simonei Halep. Luni, 13 noiembrie, la un restaurant din București va avea loc vernisaul unei expoziții internaționale de caricaturi ale caror subiect este numarul 1 WTA. Vor fi expuse nu mai puțin de 48 de lucrari cu Simona Halep in…

- Diametral opuși, unul extrovertit și cu calitați de lider iar celalalt introvertit și haotic, Stan și Bran au devenit cel mai iubit cuplu de comedie la inceputul cinematografiei si au ramas un etalon chiar și in zilele noastre. Stan Laurel si Oliver Hardy s-au intalnit prima oara in anul 1919 si au…

- Acumularea de tesuturi cu grasime, cunoscuta sub numele de lipom, apare de obicei pe gat si brate, desi poate fi gasita oriunde pe corp. Motivul pentru cresterea acestor formatiuni benigne este necunoscut, insa se crede ca genetica are un loc major. Lipidele din sange si obezitate nu contribuie…

- Wanda Nara, soția atacantului Mauro Icardi, este data in judecata de fostul ei barbat, nimeni altul decat fotbalistul de la Udinese, Maxi Lopez. Motivul invocat de fostul fotbalist al Barcelonei este publicarea numarului sau de telefon pe doua platforme online. Wanda Nara a divortat de Maxi Lopez la…

- Un set recent de fotografii dezvaluie, mult mai bine decât paradele și declarațiile belicoase ale lui Kim Jong-un, adevarata fața a armatei Coreei de Nord, scrie cunoastelumea.ro Sau, cel puțin, o alta fața a armatei care pretinde ca își poate masura forțele cu armata SUA. În…

- Lidia Buble și Razvan Simion nu mai impart același pat și asta pentru ca realizatorul TV are piciorul in ghips și nu mai poate urca la etaj, așa cum ar trebui. Razvan Simion are in continuare piciorul in ghips și nu poate urca scarile. ”Mi-a zis ca nu mai e ca alta data. Nu-i mai aduc micul dejun…

- Grupul USR de la Camera Deputatilor ramane fara un om, dupa ce deputata Oana Bizgan a anuntat ca si-a dat demisia si ca va activa ca deputat independent. Oana Bizgan facea parte anul trecut din Consiliile de Administrație ale SALROM, Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Daewoo-Mangalia…

- „Tulai, Doamne! Ce-i aci!”, se cruceste o babuta si-si trage nepotica aproape, nu care cumva sa se piarda prin raul de oameni care bat ca valurile drumul lat, marginit cu tarabele comerciantilor. Vremea buna, dar si ziua de sarbatoare au adus buluc de lume la traditionalul targ din comuna Pui. Mii…

- Un barbat s-a decis sa isi paraseasca sotia si sa se mute in padure timp de 10 ani. Motivul pentru care a facut acest lucru tine de comportamentul pe care l-a avut femeia fata de munca sa.

- Zeci de persoane protesteaza astazi in Portul Constanta Sud Agigea. Transportatorii sunt nemultumiti de faptul ca de aproximativ doua saptamani a fost implementat un sistem nou de control si astfel sunt obligati sa stea mai bine de zece ore sa astepte pentru efectuarea unui control la un singur container.…

- Vin doua zile foarte grele. Motivul?- Expertii anunta un fenomen rar in toata lumea. Mai exact, pamantul va fi lovit de un vant solar care va produce o furtuna magnetica. Aceasta va incepe vineri si va dura doua zile, potrivit Centrului de meteorologie din SUA.

- Fostul atacant Victoras Iacob a anuntat ca va candida la urmatoarele alegeri pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, care vor avea loc in 2018, si a precizat ca initiativa sa nu are legaturi politice. "E foarte adevarat, intentionez ca anul viitor sa candidez. Sunt foarte constient…

- Dupa ce a vazut moartea cu ochii, fotbalistul Kun Aguero a fost parasit de iubita lui, Karina Tejeda, dupa mai bine de patru ani de relatie. Jucatorul cotat la 65 de milioane de euro a ajuns, in seara de 28 septembrie, la spital dupa un teribil accident produs la Amsterdam. Aguero se deplasa in Olanda…