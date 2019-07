Ceasul, model unicat, pe care actorul Marlon Brando l-a purtat in timpul filmarilor de la pelicula "Apocalypse Now" va fi scos la licitație in luna decembrie. Acesta este un Rolex GMT-Master, creat in anul 1972. Experții estimeaza ca piesa va fi vanduta la un preț care va conține 6 cifre, scrie CNN .