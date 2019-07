Ceasul Casio G-SHOCK – Official timekeeper la Neversea si Untold 2019 Ceasul Casio G-SHOCK – Official timekeeper la Neversea si Untold 2019 Pentru ca timpul si distractia sunt elemente dinamice, definite de o energie proprie, colaborarea din 2018 continua si in acest an cu noi activari la malul marii, dar si intr-unul dintre cele mai frumoase orase ale Romaniei – Cluj. Astfel, mediul outdoor si mediul urban se imbina in continuare intr-o atmosfera cu adevarat cool. Anul acesta, la Neversea, secundele numarate de Casio G-SHOCK au reprezentat tot atatea oportunitati pentru momente memorabile de distractie. Organizatorul – compania B&B Collection , unicul importator… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

