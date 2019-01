Stiri pe aceeasi tema

- "Nu este sfarsitul lumii daca rusii au intarziat cateva zile", a declarat pentru AFP unul dintre fondatorii Agentiei mondiale antidoping (AMA/WADA), Dick Pound, care nu este in favoarea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei, daca AMA reuseste sa obtina datele controalelor fostului laborator din Moscova.…

- Nicolas Maduro a fost investit pentru al doilea mandat de presedinte al Venezuelei, un mandat considerat ilegitim de catre Statele Unite si alte tari, care au amenintat sa amplifice presiunile asupra regimului sau, transmite AFP.

- Deși s-a aflat la originea unor teorii ce au revoluționat știința, Isaac Newton a ales sa ia cu el in mormant unele lucrari ale sale, deoarece acestea nu erau „potrivite” pentru publicare. El a facut o predicție despre sfarșitul lumii.

- Formatia Elvetiei, avandu-i in componenta pe Roger Federer si Belinda Bencic, a castigat pentru al doilea an consecutiv Cupa Hopman, competitia de tenis pe echipe mixte, in finala careia a invins cu 2-1 Germania, sambata la Perth (Australia), scrie agerpres.ro.

- Sambata, 15 decembrie 2018, de la ora 18.00, vom proiecta la Cinematograful „București” filmul „Fantomele lui Ismael”, in regia lui Arnaud Desplechin. In rolurile principale: Mathieu Amalric, Marion Cotillard și Charlotte Gainsbourg. „Fantomele lui ...

- Decalajul dintre urban și rural in privința accesului la internet fix continua sa se reduca: numarul de conexiuni de internet fix din mediul rural a depașit 1,5 milioane conexiuni in prima jumatate a acestui an, inregistrand un ritm de creștere de 8% pentru al doilea semestru consecutiv, a anunțat miercuri…

- Pentru al doilea an consecutiv, in cadrul galei World Travel Awards, desfașurata sambata seara la Lisabona, Portugalia a fost realeasa “Cea mai buna destinație turistica din lume” , avand o creștere de 12% in ceea ce privește turiștii, in comparație cu anul trecut.

- Tatarii din Dobrogea au fost si sunt una dintre etniile cele mai cunoscute din regiune. Ei si au mentinut peste ani obiceiurile, care au fost transmise din generatie in generatie. In "Analele Dobrogeildquo;, anul 2, nr. 1, 1921, publicatie disponibila in Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta, gasim…