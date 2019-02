Stiri pe aceeasi tema

- Orologiul apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, ramane la ”fara doua minute”, din cauza utilizarii informatiei ca arma, cu scopul de a slabi democratiile in lume, au anuntat oameni de stiinta americani, care potrivesc orologiul anual, relateaza AFP, conform news.ro.Limba…

- Comisia de experti din cadrul Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) a hotarat joi ca pentru acest an „Ceasul Apocalipsei” (Doomsday Clock) sa fie mentinut la ora stabilita de anul trecut – 2 minute de miezul noptii, informeaza Live Science, potrivit Agerpres. Acest ceas simbolic masoara apropierea…

- Comisia de experti din cadrul Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) a hotarat joi ca pentru acest an "Ceasul Apocalipsei" (Doomsday Clock) sa fie mentinut la ora stabilita de anul trecut - 2 minute de miezul noptii, informeaza Live Science. Acest ceas simbolic masoara apropierea umanitatii de distrugere…

- Limba orologiului Bulletin of the Atomic Scientists este tot atat de aproape de miezul noptii ca in 1953, cand Statele Unite si Uniunea Societica testau o bomba cu hidrogen. Ea nu s-a miscat de anul trecut, insa "acest lucru nu trebuie considerat un semn de stabilitate", a subliniat joi, intr-o conferinta…

- Un incendiu a fost anuntat, cu cateva minute in municipiul Constanta, chiar langa sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta. Potrivit apelantului focul a izbucnit, deocamdata din cauze necunoscute, la un apartament de pe bulevardul Mircea cel Batran.La locul evenimetnului…

- Preziua Ajunului sau, mai bine spus, ajunul Ajunului, 23 decembrie, deschidea in satele de altadata un ciclu de trei zile de sarbatoare, intre 23 și 25 decembrie, de o deosebita importanța pentru calendarul agricol. Primele doua zile abundau in practici prin care se incerca influențarea recoltei viitoare.…

- Incetarea focului intre fortele proguvernamentale si rebelii houthi la Hodeida, in Yemen, va fi aplicata incepand de la miezul noptii de luni spre marti, a dat asigurari un responsabil al ONU, pe fondul continuarii luptelor in ultimele zile in pofida acordului incheiat joi in Suedia si care prevede…

- Prima ediție a Balului Oamenilor de Afaceri cu Valeriu Iftime in postura de președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Botoșani a adus cu sine o diversificare a evenimentului.