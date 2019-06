Stiri pe aceeasi tema

- 'Cu cat mai multi, cu atat mai bine. Cred ca fiecare dintre noi are ce spune colegilor, fiecare dintre noi are ce spune membrilor de partid, fiecare dintre noi are ce spune alegatorilor. Din punctul lui de vedere, din perspectiva lui, din experienta lui. Cred ca dezbaterea de idei este benefica in…

- Primarul Sectorului 5, Daniel Florea a anuntat, sambata, in sedinta informala a partidului de la Neptun, ca va candida pentru functia de presedinte executiv, la Congresul din 29 iunie. Daniel Florea a confirmat, pentru Libertatea, anuntul candidaturii, pentru a doua pozitie din cadrul conducerii partidului.…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns, vineri, pe litoral, la vila de protocol de la Neptun si a inceput o serie de discutii informale cu liderii partidului si cu sefii de filiale din tara. PSD se pregateste pentru Congresul Extraordinar din 29 iunie, cand se va alege o noua conducere, legitima, dupa condamnarea…

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, ii susține pe liderul de grup al PSD de la Camera Deputaților, Daniel Suciu in funcția de președinte executiv și pe fostul ministru al tineretului, Marius Dunca, pentru funcția de secretar general al PSD, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.…

- Viorica Dancila îi susține pe Marius Dunca, liderul PSD Brașov, ca secretar general, și pe Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii, pentru funcția de președinte executiv, au declarat pentru HotNews.ro surse social-democrate. Liderii PSD se afla la Neptun unde are loc o ședința informala. Codrin…

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, ii susține pe liderul de grup al PSD de la Camera Deputaților, Daniel Suciu in funcția de președinte executiv și pe fostul ministru al tineretului, Marius Dunca, pentru funcția de secretar general al PSD, au declarat pentru Romania TV surse din partid.…

- Președintele executiv al PSD Paul Stanescu a declarat, la finalul Comitetului Executiv, ca nu s-a luat o decizie în ceea ce privește organizarea unui congres al partidului. În opinia lui Stanescu, actuala conducere interimara va ramâne în urmatoarele luni. Viorica Dancila și…