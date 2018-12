Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind realizarea Autostrazii Iasi-Targu Mures va fi promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis, in prezenta reprezentantilor celor doua asociatii civice iesene care militeaza pentru autostrada, dar si a parlamentarilor care au initiat proiectul. Dan Radu, reprezentant al Asociatiei…

- Dan Radu, reprezentant al Asociatiei ”Moldova vrea Autostrada” a declarat, pentru News.ro, ca presedintele Klaus Iohannis va promulga, vineri dupa-amiaza, legea privind realizarea autostrazii Iasi-Targu Mures, iar cu aceasta ocazie va fi organizata o scurta ceremonie la Cotroceni. ”Presedintele…

- Asociațiile „Moldova Vrea Autostrada” și „Impreuna pentru A8” critica dur intenția Executivului de a renunța la Autostrada 8 Iași-Targu Mureș, spunand ca aceasta și Bacau-Brașov (A13) nu sunt in concurența. O intrebare ridicata este daca iși asuma analiza ministerul Transporturilor și cat a costat,…

- Asociatiile „Moldova Vrea Autostrada” si „Impreuna pentru A8” critica dur intentia Executivului de a renunta la Autostrada 8 Iasi-Targu Mures, spunand ca aceasta si Bacau-Brasov (A13) nu sunt in concurenta continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Asociatiile „Moldova Vrea Autostrada” si „Impreuna pentru A8” critica dur intentia Executivului de a renunta la Autostrada 8 Iasi-Targu Mures, spunand ca aceasta si Bacau-Brasov (A13) nu sunt in concurenta. O intrebare ridicata este daca isi asuma analiza ministerul Transporturilor si cat a costat.

- Asistam la o noua bataie de joc la adresa cetatenilor din Moldova si la o noua dovada de iresponsabilitate si incompetenta din partea Guvernului", sustine liberalul. "La nici doua saptamani de la momentul in care parlamentarii PNL au pus pe ordinea de zi la Comisia de Transporturi proiectul de lege…

- Proiectul de lege privind constructia Autostrazii Iasi - Targu Mures a fost votat anterior si in Senat, urmand sa fie dezbatut in perioada urmatoare in plenul Camerei Deputatilor. Secretarul Comisiei pentru transporturi din Camera Deputatilor, liberalul Marius Bodea, a afirmat ca votul de…

- Membrii asociatiilor ''Impreuna pentru A8'' si ''Moldova Vrea Autostrada'' protesteaza in fata Palatului Culturii. Manifestatia vine in contextul in care la Iasi este organizat Congresul national de drumuri si poduri Iasi, pana pe data de 22 septembrie. La eveniment este asteptat si ministrul Transporturilor,…