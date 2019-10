Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, i-a transmis o scrisoare președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, ii care ii reproșeaza acesteia maniera netransparenta in care a convocat plenul Consiliului de marți, solicitand explicații pentru „urgența” ședinței,

- Secția de procurori din Consiliul Superior al Magistraturii se pregatește sa puna un interimar la DIICOT, in urma demisiei lui Felix Banila, la cererea lui Klaus Iohannis și la insistențele ministrului revocat al justiției Ana Birchall. Procurorii din CSM fac un fel de brain storming pentru a gasi omul…

- Premierul Viorica Dancila a reacționat miercuri, pe Facebook, la decizia Curții Constituționale, susținand ca aceasta este dovada ca președintele Klaus Iohannis a incalcat Constituția. Presedintele PSD acuza un abuz din partea presedintelui și ii cere sa semneze de indata decretele. Premierul mai spune…

- Votul pe legea de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL) a fost urmat de schimburi de replici intre deputații Opoziției și cei ai Puterii. Ministrul Dezvoltarii Daniel Suciu și liderul deputaților ALDE Varujan Vosganian au criticat reticența Opoziției fața de PNDL. “A acuza la aproape…

- In raport de afirmațiile Președintelui Romaniei formulate in data de 28 august 2019, cu ocazia respingerii propunerii de numire in funcția de ministru al justiției a unui judecator, Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii condamna public astfel de acte ca fiind ingerințe deosebit…

- Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, a transmis, miercuri, un mesaj ca urmare a publicarii raportului GRECO si a mesajului imperativ lansat de presedintele Klaus Iohannis. “Doresc sa atrag atentia, pe aceasta cale, asupra riscului indepartarii de la dezideratul respectarii…

- Jurnaliștii de la Lumea Justiției (Luju) susțin ca ministrul Justiției, Ana Birchall, intr-o discuție purtata in spatele ușilor inchise la Consiliului Superior al Magistraturii a sarit in apararea unui membru al CSM care face obiectul unui dosar la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție,…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis zilele trecute sa admita solicitarea procurorului șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Iacob de amanare a transferului sau la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, stabilit inițial prin decizia…