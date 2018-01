Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul arestat de forțele de ordine din Londra dupa ce și-a omorat partenera cu lovituri repetate de cuțit avea antecedente penale in Romania. Acesta fusese pus sub acuzare de mai multe ori, pentru infracțiuni de furt și viol.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent. Oamenii de stiinta de la King's College…

- O companie aeriana indiana a anuntat joi ca a suspendat din post doi piloti suspectati ca au iesit din cockpit pentru scurt timp in cursul unei dispute violente privind un zbor intre Londra si Mumbai in ziua de Anul Nou, relateaza AFP, potrivit agerpres. Jet Airways a deschis o ancheta referitoare la…

- Scene de film indian veritabil la bordul unui avion care efectua cursa Londra - Mumbai. Copilotul aeronavei a luat-o la pumni in carlinga, pe iubita lui, pilot, chiar in timpul zborului. In momentul incidentului, aeronava, la bordul careia se aflau 324 de oameni era deasupra Pakistanului.

- Sandy Marei este barbatul care a avut un incident agresiv cu o persoana in varsta in Piața Victoriei. [citeste si] "ȘTIAȚI CA un membru al grupului Corupția Ucide, care s-a delimitat de gestul meu nefericit din data de 2 decembrie, a fost ridicat in aceeași zi de jandarmi și amendat…

- Presa din Kazahstan anunta despre un scandal financiar international. Compania americana BNY Mellon, prin intermediul Curtii de Arbitraj de la Londra, a inghetat activele de 22 de miliarde si 600 de milioane de dolari din Fondul National al Kazahstanului, dupa ce Guvernul de la Astana a refuzat sa-i…

- Politistii din Braila au plecat pe urmele unui barbat care l-a palmuit pe soferul unui autobuz, in timp ce acesta conducea masina plina cu oameni. Momentul a fost filmat de un calator, care apoi a postat imaginile pe internet.

- Avocații lui Ilan Shor au depus cerere de chemare in judecata a companiei Kroll, la Curtea Suprema din Londra, dupa ce ieri compania a publicat cel de-al doilea raport privind investigația furtului miliardului.

- Un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost gasit spanzurat intr-o magazie din locuinta sa. Descoperirea a fost facuta de tatal acestuia. Primele verificari efectuate de politisti arata ca tanarul s-ar fi sinucis din dragoste, dupa o banala cearta cu iubita lui. Potrivit stirilekanald.ro,…

- • REACȚIA fiului unei afaceriste din Targu-Jiu Un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost gasit spanzurat, ieri dimineața, intr-o magazie din locuința sa, de pe strada Tismana. Descoperirea a fost facuta de tatal acestuia. Primele verificari efectuate de polițiști arata ca Silviu Croitoru…

- In era comertului online, o companie imobiliara europeana face un pariu de aproape 16 miliarde de dolari, sperand sa convinga clientii sa se reintoarca spre design-ul iesit din comun al mall-ului Jersey Garden State Plaza si spre magazinele din World Trade Center, potrivit New York Times. …

- Pasagerii zborului Wizz Air de la Londra, care trebuiau sa plece duminica, 10 decembrie, spre Cluj si care din pricina vremii nefavorabile au petrecut noaptea de duminica in capitala Angliei, au ajuns luni, 11 decembrie, in jurul orei 17.00 la Cluj. Compania si-a cerut public scuze calatorilor.

- Licenta de functionare a Uber Technologies a fost suspendata in Sheffield, al patrulea cel mai mare oras din Marea Britanie, dar Uber sustine ca va constesta decizia daca nu reuseste sa clarifice lucrurile cu reprezentantii Consiliului orasului, potrivit Bloomberg. Consiliul local a transmis…

- Serviciul de transport Uber a pierdut licența de operare in orașul britanic Sheffield, autoritațile retragandu-i autorizația deoarece compania nu a raspuns unor solicitari privind managerierea aplicației sale, scrie Reuters . Uber are dreptul sa continue operațiunile pana in data de 18 decembrie. Daca…

- In timp ce logodnica lui se afla in Los Angeles, Prințul Harry s-a intalnit cu fosta lui iubita, Cressida Bonas, la un concert caritabil, care a avut loc aseara, in Londra. Cressida Bonas și Prințul Harry, pe vremea cand formau un cuplu Aseara, pe cand familia regala se afla la recepția diplomatica…

- Dezvoltatorul imobiliar Forte Partners a obtinut o finantare de 12 milioane de euro de la Banca Transilvania pentru proiectul rezidential Aviatiei Park, situat in zona Aviatiei – Barbu Vacarescu, care va include 352 de apartamente, informeaza compania. Investitia totala in Aviatiei Park…

- Moment emotionant, vineri dimineata, la festivitatile organizate de Prefectura in Parcul 1 Decembrie din Oradea, cu prilejul Zilei Nationale. Dupa discursul prefectului Ioan Mihaiu, care a dat citire...

- Bancherul Gherman Gorbunțov este convins ca în spatele tentativei de asasinare care l-a vizat sta primarul de Balți, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Gorbunțov, care în ultimii șase ani s-a aflat la Londra, a venit ieri la Chișinau și a fost audiat de procurori.…

- Ann-Kathrin Brommel, iubita lui Mario Gotze, a petrecut recent o saptamana la Londra și s-a declarat "cucerita" de capitala Angliei: "E orașul meu preferat". Ea a profitat ca sa viziteze toate obiectivele importante, iar o seara și-a petrecut-o alaturi de mijlocașul Borussiei Dortmund, 24 de ani. ...

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% in sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz in Romania, in urma explorarii Bainet.

- Prospex Oil and Gas, o companie britanica listata pe bursa de la Londra, a anuntat luni ca a facut o descoperire importanta de gaze in Romania. Drept urmare, actiunile companiei au explodat cu peste 45%.

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România. Compania a forat în Nord-Estul României, în zona Suceava EIV-1. Sondale…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România, în urma exporarii Bainet, scrie zf.ro Compania a forat în Nord-Estul…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România, în urma exporarii Bainet, scrie ZF.ro.

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% in sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz in Romania, in urma exporarii Bainet. Compania a forat in Nord-Estul Romaniei, in zona Suceava EIV-1. Sondale au forat pentru cateva…

- Saritorul in inalțime Mutaz Essa Barshim, din Qatar, și heptatlonista belgiana Nafissatou Thiam au fost desemnați Atleții anului 2017, in cadrul Galei Federației internaționale de atletism (IAAF), desfașurata vineri seara, la Monte Carlo. Mutaz Essa Barshim, al doilea performer al probei…

- Pasagerii care se aflau intr-un avion ce avea ca ruta Londra - Las Vegas, au avut parte de cel mai groaznic zbor. Unii dintre ei au postat intreaga poveste pe retelele sociale, spre groaza internautilor.

- Una dintre principalele noutati consta in achizitia unor utilaje speciale care vor fi folosite de Salubris pentru curatarea trotuarelor. Parcul auto al operatorului pentru activitatea de deszapezire cuprinde, in total, 24 de utilaje fata de 14 anul trecut. Totodata, fata de 2016, Citadin are un numar…

- Turneul Campionilor continua, miercuri, cu actiunea din grupa "Pete Sampras". Duelul care poate decide direct al doilea semifinalist dupa Roger Federer (calificat pentru a 14-a oara in semifinale, din 15 participari la ATP Finals) este programat de la ora 16:00 (ora Romaniei): Grigor Dimitrov (6…

- Brazilia, cvintupla campioana mondiala, a remizat 0-0 la Londra, intr-un meci amical cu Anglia neputand sa se impuna in fața formației condusa de Gareth Southgate. Rezultatul partidei dintre cele doua naționale nu s-a mai consemnat de la turneul final al World Cup din 1958. Vezi AICI video cu rezumatul…

- Un milionar a murit dupa ce a cazut 23 de etaje de la balconul unui hotel din Africa de Sud. Socant este ca aceeasi tragedie s-a intamplat si in urma cu un deceniu, cand in anul 2007, partenerul acestuia a cazut de la balconul unei cladiri din Londra si a decedat.

- Pambac, una dintre cele mai mari fabrici de morarit și panificație din România, își automatizeaza activitațile din depozite cu soluția WMS de la Senior Software. Compania estimeaza ca investiția va fi recuperata în maximum un an și jumatate. Dupa implementarea noului sistem, Pambac…

- Un tanar roman de 22 de ani, care se pare ca avea probleme psihice, și-a ucis, luni, mama bolnava de cancer in orașul italian Rovigo, scrie publicația Rovigo Oggi. O crima ingrozitoare a zdruncinat liniștea orașului Rovigo. O romanca, Tatiana Halapciug, in varsta de 49 de ani, a fost injunghiata mortal…

- Un angajat al companiei Twitter s-a razbunat pe președintele SUA. Profitand de faptul ca era ultima sa zi la companie, angajatul a suspendat contul personal de socializare al lui Donald Trump. Contul personal de Twitter al președintelui Donald Trump a fost inexistent timp de 11 minute. Compania inițial…

- Ce spune Speak despre nunta cu iubita lui, Ștefania. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au anunțat ca vor lansa melodia „Timpul”. Speak și Libelula formeaza un cuplu de mai multa vreme . „El e perfectionist cand vine vorba de mine si e enervant. Din prima nu are cum sa iasa…

- Aseara, in cadrul unei conferințe din Londra, Razer a dezvaluit primul sau telefon mobil, numit simplu Razer Phone. Anunțul nu a venit chiar din senin, dat fiind ca Razer achiziționase compania Nextbit la inceputul anului. Desigur, compania subliniaza ca Razer Phone este cea mai buna soluție…

- Speak are o noua relatie de cateva luni si pare mai multumit si mai fericit ca niciodata. Iubita lui Stefani, alias ”Libelula” , mai tanara decat el cu 11 ani, pare sa fie partenera ideala, iar cei doi au lansat și o piesa impreuna , intitulata „Timpul”.

- Dennis Carver, în vârsta de 52 de ani, si sotia sa Lorraine, de 53 de ani, au reușit sa scape cu viața din atacul armat ce a avut loc pe 1 octombrie, în timpul unui festival de muzica de la Las Vegas. La trei zile de la atac, Dennis Carver i-a cumparat soției sale un buchet…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) O saptamana plina tocmai ce a trecut, dar, in mod surprinzator, voi mai aveți energie pentru inca doua saptamani ca aceasta. Din acest motiv, tot weekendul veți fi plini de viața și veți cauta constant activitați cu care sa va omorați timpul, ba chiar veți vrea sa…

- Compania globala de produse de nutritie Herbalife il felicita pe Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid care a fost desemnat cel mai bun jucator din 2017 și a primit acesata distincția in cadrul galei FIFA, ce s-a desfașurat la Londra. ...

- Adrian Cristea a dus-o pe bruneta intr-un restaurant din Londra, unde au avut parte de o cina romantica, conform Antena Stars. Cei doi s-au filmat și au postat filmulețul pe contul de socializare. Fostul iubit al Biancai Dragușanu a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Maria Pauna,…

- Vanzarile de becuri și corpuri de iluminat bazate pe tehnologia LED le-au depașit pentru prima data in istorie pe cele ale becurilor convenționale in acest an in țara noastra, 55% din sursele de iluminat fiind prevazute cu aceasta tehnologie, potrivit companiei romanești ELBI Electric & Lighting. Avantajele…

- BERBEC: Daca ai o relație, lucrurile vor trece la un alt nivel. Prima parte a zilei iți va aduce activitați recreative alaturi pe persoana iubita și de prieteni. In a doua parte a zilei o sa incasezi o suma de bani dintr-un proiect profesional și poți astfel achiziționa un sejur cu persoana…

- Pasageri atacați de ploșnite intr-un avion British Airways. O familie din Canada s-a plans ca a fost atacata de plosnite intr-un avion al companiei britanice. Mai mult, calatorii au cerut insotitorilor de zbor sa ii mute pe alte locuri, dar acest lucru fiind imposibil au fost nevoiti sa suporte plosnitele,…

- Vitacom, companie specializata în vânzarea și distribuția de produse electronice, vine cu vești bune pentru clienții din Cluj și Timișoara. Compania a pregatit un sistem nou de plasare și finalizare a comenzilor în aceste magazine. Astfel, pentru solicitarile lansate pe tableta…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv dupa ce si-a injunghiat prietena, dupa o cearta. Ulterior, tanarul s-a ciocnit pe o strada din Iasi de un barbat pe care, de asemenea, l-a injunghiat Potrivit anchetatorilor, adolescentul s-ar fi intalnit, la finalul saptamanii trecute, cu prietena…