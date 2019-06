Stiri pe aceeasi tema

- Scandal în direct la un post TV între Traian Basescu și primarul Gabriela Firea, dupa ce fostul președinte a spus ca bugetul Capitalei este de un miliard de euro. Gabriela Firea a intervenit în direct, iar cei doi s-au acuzat de minciuna, iar în schimbul de replici s-a ajuns…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat", alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea. Tag-uri Nume: Firea Gabriela Administrație locala Declaratie

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca primariile au bugetele mult mai mici decat li s-a promis la inceputul anului, aflandu-se intr-un ”faliment nedeclarat”. Firea spus că s-a ajuns să nu poată fi asigurată funcţionarea curentă, iar facturile…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat marti seara ca a semnat protocoalele care vizeaza organizarea unor evenimente publice in Capitala de catre PSD, PNL si USR. "Legat de manifestatii, in primul rand, ca primar general, eu mi-as dori ca acelea care vor fi organizate la Bucuresti, in zilele urmatoare,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dispus ca Politia Locala sa verifice santierele, locurile de joaca, panourile publicitate si copacii din parcuri, pentru a diminua riscurile producerii unor incidente, in conditiile in care Bucurestiul se afla sub atentionare Cod galben de vijelii…

- Primarul general, Gabriela Firea, spune ca se lucreaza la proiecte europene in valoare de 959 de milioane de euro, din care 665 de milioane de euro reprezinta partea de finantare nerambursabila. Totodata, Primaria Capitalei a depus cereri de finantare pentru proiecte in valoare totala de 639 de milioane…