- Un barbat din Anglia, Danny Emsley, 37 de ani, s-a insurat, pe 17 august, cu Clare, 35 de ani. Nunta a avut loc la o locație din Londra, iar fericitul cuplu a avut circa 80 de invitați la nunta. Barbatul,...

- Imagini Tragedie de nedescris: Doua femei insarcinate au murit, o alta gravida e in coma. Bebelusii lor au decedat. Alti 2 copii sunt raniti.video Doua femei gravide și bebelușii din pantecele lor au pierit. Și acesta nu e bilanțul complet. A murit și bebelușul unei gravide care a supraviețuit, dar…

- Barbatul avea 59 de ani si era si padurar. Dupa ce a calcat pe o albina, omului i s-a facut rau si a intrat in toc anafilactic. Fiul barbatului l-a urcat in masina si au plecat in intampinarea ambulantei. In momentul in care medicii au ajuns la el, barbatul era deja in stop cardiac. S-au inceput…

- Un barbat de 51 de ani, din județul Neamț, a murit, luni dimineața, in apropierea unei manastiri, dupa ce a cazut intr-o rapa. Fiul acestuia a ajuns ranit la spital dupa ce a cazut in aceeași rapa, in incercarea de a-și salva tatal. Un barbat a murit și fiul acestuia a ajuns in stare grava la spital…

- Un barbat din Borsa in varsta de aproximativ 58 de ani, care ar fi incercat sa desfunde un podet blocat de busteni ar fi fost luat de o viitura puternica aseara in zona orasului de la poalele Pietrosului, conform vasiledale.ro . Localnicii sustin ca ar fi incercat sa il salveze dar nu l-au mai gasit…

- Salvamontistii din Arges au intervenit, sambata, pentru salvarea unui barbat care conducea un grup de studenti si a unuia dintre membrii grupului, care au cazut intr-o rapa in zona Varfului Moldoveanu, din Muntii Fagaras.

- Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a cazut intr-o fantana din curtea castelului Cantacuzino. Barbatul in varsta de 64 de ani a fost gasit fara viata in curtea castelului, unul dintre cele mai importante obiective turistice din Busteni.