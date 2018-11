Ceapa, un super-aliment cu puteri miraculoase. Cinci motive să o consumi zilnic Ceapa este folosita ca ingredient in numeroase rețete culinare, insa nutriționiștii susțin ca cel mai bine e sa o consumați cruda. „Continutul ridicat de minerale, potasiu, calciu, fier, sulf, cat si vitaminele A si E, fac din ceapa o leguma importanta pentru o alimentatie sanatoasa”, spune nutritionistul Luiza Parvu. “Recomand ceapa in cantitati moderate si celor care tin cure de slabire, tocmai pentru continutul de minerale. Are si proprietati antimicrobiene. Ideal este sa fie consumata cruda, insa celor care nu o pot manca cruda le recomand si ca ingredient in mancare. Ceapa nu trebuie prajita,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

