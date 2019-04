Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta este programata o etapa intermediara in Liga a III-a, partidele rundei a XXII-a din Seria I urmand sa se dispute pe durata a doua zile, marti si miercuri, cu incepere de la ora 17.00. Bucovina Radauti va juca in prologul etapei, astazi, pe terenul gruparii CSM Pascani. Judecand ...

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta sustine sambata, 6 aprilie, meciul din etapa a 9 a a Superligii, intalnind in deplasare CSA Steaua Bucuresti. Partida se joaca de la ora 13.00. In clasament, Steaua ocupa locul 2, cu 34 de puncte, in vreme ce Tomitanii se afla pe pozitia a saptea, cu cinci puncte.…

- Duminica, 31 martie, s-au derulat partidele etapei a XIII-a a Ligii a IV-a. Runda a adus noi victorii ale primelor trei clasate, care au marit diferenta fata de celelalte trei participante la competitie la nu mai putin de… 12 puncte (4 victorii!). Partida cea mai disputata a fost cea de la Horia, unde…

- Pe durata a doua zile, vineri și sambata, se vor disputa meciurile etapei a XX-a in Seria I a Ligii a III-a. Runda va incepe astazi, cu duelul dintre CSM Pașcani și Ceahlaul Piatra Neamț, restul partidelor urmand sa se joace maine. Doar doua dintre cele trei reprezentante ale județului Suceava se ...

- Manchester United a fost invinsa in deplasare cu 0-2 de Arsenal Londra intr-o partida din etapa a 30-a din Premier League. Aceasta a fost prima infrangere in campionat a "diavolilor rosii" sub conducerea antrenorului Ole-Gunnar Solskjaer.

- Echipa de volei Unirea Dej a fost invinsa, scor 1-3, in deplasare, de formația CS Arcada Galați (locul 3). Partida de la Galați – programata in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 16:30 – a contat pentru a XIX-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Inaintea confruntarii, Arcada ocupa locul…

- Liga Nationala de handbal masculin programeaza meciurile etapei a 18-a la mijlocul acestei saptamani. Alb-violetii lui Pero Milosevici au parte de o deplasare dificila, in Maramures... The post Handbalistii alb-violeti, deplasare dificila in etapa intermediara appeared first on Renasterea banateana…