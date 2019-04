Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pe o sosea din Venezia (Italia). Un microbuz cu romani a fost spulberat de un TIR, , iar trei romani au ramas prinsi intre fiarele contorsionate ale masinii. Accidentul a avut loc vineri seara, pe SS 309, in zona localitatii Malcontenta din regiunea Venezia. Microbuzul in care se aflau…

- Pașapoartele britanice sunt emise de cateva zile fara sintagma ”Uniunea Europeana” pe coperta. Autoritațile engleze au luat aceasta decizie in ciuda faptului ca Brexitul nu s-a produs efectiv și inca sunt discuții aprinse asupra datei și a modului in care Marea Britanie va parasi UE. Noile pașapoarte,…

- Clipe de groaza pentru o femeie in varsta de 81 de ani, din Iași. Batrana a fost batuta și violata, insa nu se știe inca cine sunt autorii. Politistii au demarat o ancheta in acest caz. Femeia a fost adusa la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi, dupa ce…

- Mircea Zamfir și Sorin Brotnei sunt cei doi finaliști intre care se va da lupta finala, in aceasta seara, de la ora 22.30, la Antena 1, in finala Ultimul Trib, dupa ce in prima etapa a finalei cantarețul a reușit sa il elimine pe Silviu Geandra.

- Specialistii au anuntat care va fi starea vremii in acest weekend, dar si luni. Vestile nu sunt deloc imbucuratoare. Vremea va fi deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii, geroasa dimineata si noaptea in nord, centru si local in rest. Valorile termice vor avea abateri negative, in general, de…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, un mesaj cu prilejul celui de-al XIV-lea Congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Laurențiu Ștefan, Consilier Prezidențial, Departamentul Politica Interna.Citește și: ULTIMA…

- "Ceea ce incearca sa faca Doamna Viorica Dancila este o naivitate politica, cu consecințe grave și previzibile: nu ai cum sa pacalești o țara intreaga, plus partenerii euro-atlantici, ca ordonanța de urgența anunțata pentru saptamana viitoare este „pentru intarirea statului de drept din Romania”.Daca…

- Parintii ar trebui sa interzica utilizarea de catre copii a telefoanelor mobile, tabletelor sau computerelor înainte de culcare si sa limiteze prin negociere cu acestia perioadele de timp petrecute în fata ecranelor, conform unor noi recomandari oficiale