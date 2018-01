Stiri pe aceeasi tema

- Lena și Gabriel Enache au decis sa plece peste hotare pentru a sarbatori Noul An. Dupa un an greu pentru Gabriel Enache, care a trecut printr-un divorț, dar și momente frumoase dupa ce Lena i-a adus pe lume un baiat și s-a și casatorit cu aceasta, cei doi au vrut sa uite de toate grijile.

- Aproape un milion de persoane au iesit din tara in ultimele zile ale lui 2017 Peste 2 milioane de persoane au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, fiind inregistrata o crestere cu 15% fata de acelasi interval de timp, dintr-o perioada normala. "În perioada…

- Evenimentul este organizat la Prut in ultima zi din anul 2017 si prima zi din 2018, care va avea loc in localitatea Falciu din judetul Vaslui, Romania. Mii de oameni sunt asteptati sa marcheze intrarea in Anul Centenarului Marii Uniri prin intinderea unui steag de 100 de metri peste Prut.

- Evenimentul organizat la Prut in ultima zi din anul 2017 si prima zi din 2018 va avea loc in localitatea Falciu din judetul Vaslui. Mii de oameni sunt asteptati sa marcheze intrarea in Anul Centenarului Marii Uniri prin intinderea unui steag de 100 de metri peste Prut. Startul evenimentului va fi dat…

- „Totul depinde cat de departe vor merge cei care doresc in anul viitor sa sarbatoreasca asa-zisul centenar de la Unirea Moldovei cu Romania, eu numesc asta ocuparea Basarabiei. Eu nu exclud ca peste Prut sunt diferite planuri de destabilizare in aceasta directie. Noi trebuie sa fim foarte atenti aici”,…

- Chiar daca topul poate fi imbunatațit, cele 10 rase prezentate mai jos sunt cu adevarat impresionante. Puțini iși permit sa gazduiasca un astfel de animal. Cu siguranța, principalul obstacol il constituie lipsa de spațiu, deoarece aceste rase uriașe de caini au nevoie de multa mișcare pentru a se…

- Schimbarea filosofiei de taxare a veniturilor personale, prin trecerea la impozitul pe gospodarie, si decizia de transfer a contributiilor sociale de la angajator la angajat au reprezentat cele mai dezbatute subiecte de ordin fiscal in acest an. In 4 ianuarie, candidatul propus sa preia Finantele,…

- Ziarul Deșteptarea a fost, pe 22 decembrie 1989, unul dintre primele cotidiane din Romania nascute sub noua era deschisa de Revoluție, un prim exponent al unui nou mod de a face jurnalism. Toata presa romaneasca a facut, atunci, un pas uriaș spre ceea ce speram cu toții sa fie DEMOCRAȚIE. Ce a urmat…

- "Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a avut, joi, premiera si in unele cinematografe din Romania, printre acestea fiind si cel din Resita. Primarul orasului a aparut la film alaturi de sotia sa si cei doi copii, un baiat si o fetita costumati ca personajele din film. (VEZI SI: TOP 10 cele mai…

- Romania a finanțat, in ultimii zece ani, mai multe proiecte privind modernizarea sistemului de control și monitorizare sanitar-veterinara din R. Moldova, astfel incat acesta sa corespunda standardelor europene. Stelian Caramitru, secretarul general al Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), fostul președinte al Romaniei Traian Basescu, a adunat, ieri-seara, o sala plina la Balți pentru a le vorbi celor prezenți despre Unirea R. Moldova cu Romania. Traian Basescu a fost intampinat cu aplauze, iar cei prezenți i-au scandat numele:…

- Dumitru Dragomir a stat cu ochii pe partida dintre FCSB si Ligano, scor 1-2, meci care i-a lasat un gust amar. Intr-o interventie telefonica la ProSport LIVE, fostul sef al LPF nu a menajat conducerea vicecampioanei Romaniei. Gigi Becali a fost tras la raspundere de Mitica Dragomir,…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va deveni din ce în ce mai rece pâna pe 10 decembrie. Ciclonul mediteranean care va activa în zona va determina fenomene severe, în special la munte, iar în celalalte regiuni ploile si lapovita îsi…

- In urma discutiilor din ultima vreme pe marginea conceptului si a ceea ce reprezinta "statul paralel" in Romania, luni, 27 noiembrie, a fost lansat un site dedicat acestui subiect - vedeti AICI. Pe Facebook sunt ai multe conturi si pagini cu denumirea "statul paralel", cea mai recenta pagina fiind una…

- Regiunea de nord-est a Romaniei participa in acest an la un proiect-pilot al Uniunii Europene care isi propune sa ajute zonele mai putin dezvoltate ale continentului. 29 de milioane de euro sunt alocati in acest scop. Romania si Polonia sunt primele tari care iau parte la acest proiect inedit, iar din…

- Dupa doi ani, volumul semnat de Nadine Voindrouh a vazut, in sfarsit, lumina tiparului. Iata despre ce este vorba. Prima oara a inceput sa scrie in adolescenta, apoi si-a transformat treptat hobby-ul intr-o activitate practica. A scris doi ani la o carte a carei lansare a fost programata cu o luna inainte…

- Romania sprijina pe deplin R. Moldova in parcursul ei european, insa „o scurtatura via Unirea cu Romania nu este o cale foarte fezabila” in acest moment, a transmis președintele Klaus Iohannis in cadrul unei conferințe de presa susținute la Bruxelles, unde participa la Summit-ul Parteneriatului Estic.…

- Igor Dodon afirma ca nu exista vreo problema intre Chisinau si Bucuresti, decat una singura: „faptul ca unii dintre ei de acolo (din Romania) sprijina unionistii de aici si vor sa distruga statalitatea noastra”. Daca aceasta problema este exclusa, presedintele Republicii Molova este dispus sa primeasca…

- In perioada 15-19 noiembrie 2017 in orasul Izvoreni, Romania la Centrul Olimpic Roman a avut loc faza finala a Campionatului European de fotbal-tenis, la toate categoriile de virsta seniori, senioare, juniori și U-21 cu participarea a 24 tari. Lotul National a Moldovei a participat la toate categoriile…

- Horoscop Livrarea celor opt sisteme de rachete Patriot catre Polonia a intrat in linie dreapta. Vineri, US State Department a aprobat livrarea de catre firma Raytheon a opt sisteme de aparare ”Patriot” catre armata poloneza. In ultimul timp Polonia a inasprit tonul diplomatic cu Ucraina și Federația…

- Datorita celor 320.000 de euro stranși la eveniment, HOSPICE poate asigura gratuit pentru pacienții adulți și copii care sufera de boli incurabile 14 zile de internare in unitațile cu paturi ale organizației pentru 120 de pacienți, 1.600 de vizite multidisciplinare la domiciliul pacienților și 2.600…

- Noua campanie lansata de Jurnal TV, precum ca președintele PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi cercetat penal în România, este o manipulare și un fals grosolan. Purtatorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari, a precizat ca documentul prezentat ieri reprezinta…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi și-a lansat vineri, la Suceava, cartea „Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania. Analiza, diagnostic și soluții concrete de reforma". Cartea face o analiza a sistemului de sanatate din Romania incepand cu anul 1990, punand in balanța sistemele ...

- KazMunayGas, compania petroliera nationala din Kazahstan, a reluat discutiile cu statul roman privind punerea in aplicare a prevederilor din memorandumul semnat intre cele doua parti in 2013. In acest sens, ieri a avut loc o intalnire intre reprezentantii KMG International, ministrul Finantelor…

- Din dorinta de a-i aduce impreuna pe dascali, elevi si creatorii emotiei din cuvant – scriitorii, in acest an scolar, profesorii de limba si literatura romana din judetul Galati, respectiv seturile 5, 6 si 11, si-au propus sa treaca Prutul in zile frumoase de toamna si sa se aseze in jurul unei mese…

- Cum vrei sa arate strada Kogalniceanu? Dezbatere publica la Casino Clujenii sunt invitati la o dezbatere publica privind gasirea celor mai bune soluții in vederea revitalizarii urbane a strazii Mihail Kogalniceanu și a celor adiacente. Evenimentul va avea loc marți, 14 noiembrie 2017, de la ora 17.00,…

- Barbara Deppert Lippitz, arheolog și probabil cel mai mare expert in aur din Europa, a uimit pe toata lumea cu declarațiile ei, intr-un intrerviu acordat revistei Formula As, despre Romania si despre romani.

- Concentratia de nitrati, care reprezinta principalul semn de poluare al apei, depaseste de 3,4 ori limita in lacul de levigat de la Pata Rat, la marginea orasului Cluj, si de 49 de ori in paraul care se scurge de sub depozitul de deseuri, se arata intr-un nou studiu.

- Deputatul basarabean din Parlamentul Romaniei, Constantin Codreanu, considera „provocatoare” practica de a scrie „Moldova” pe documentele eliberate in Romania pe numele cetațenilor din R. Moldova. Constantin Codreanu a expediat interpelari ministrului Afacerilor Interne de la București, Carmen Daniela…

- Peste 300 de participanți din șase țari au participat la Cupa Ambasadorului Coreii de Sud la Taekwondo (versiunea olimpica WTF), care are loc tradițional in R. Moldova. Ceremonia de deschidere a turneului, la care au participat atleți din Romania, Ucraina, Federatia Rusa, Belarus si R. Moldova, a impresionat…

- Proiectul autostrazii care urmeaza sa lege Ardealul de Moldova este blocat! Situatia va ramane neschimbata pana la solutionarea anchetei DNA cu privire la revizuirea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET. Astfel, constructia celei…

- Acum o suta de ani, un consiliu legislativ avea sa schimbe soarta fostei gubernii ruse Basarabia, devastata de razboi și foamete. Formarea Sfatului Țarii ca organ legislativ este cea care a permis unirea celor doua teritorii romanești desparțite de Prut.

- Cu doua zile inainte de interviul anunțat de „Jurnal TV” cu killerul Vitalie Proca, incarcerat in Romania, oamenii legii din R. Moldova au organizat o conferința de presa in care au declarat ca Renato Usatii l-ar plati pe Proca pentru ca acesta sa declare ca a incercat sa-l asasineze pe bancherul Gherman…

- Ambasadorii R. Moldova in Romania, in Belgia, Luxemburg și NATO și cel din Lituania ar putea fi rechemați in urmatoarele zile. Potrivit unor surse a reporterilor de la Ziarul de Garda din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Intergrarii Europene (MAEIE), vineri seara, 27 octombrie, la București,…

- Președintele R. Moldova, Igor Dodon, l-a invitat pe omologul sau din Romania, Klaus Iohannis, sa intreprinda o vizita oficiala la Chișinau „in orice perioada comoda pentru dumnealui”. Invitația a fost facuta prin intermediul Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Romaniei in R. Moldova, Daniel…

- O femeie de 43 de ani din Romania care muncește pe un șantier de construcții din Chișinau a fost reținuta, fiind banuita de mai multe furturi. Oamenii legii din Chișinau ii imputa faptul ca, atunci cand a mers la Biroul Migratie si Azil al MAI pentru a-și perfecta niște acte, a sustras de pe masa unui…

- Gradinița din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, poarta mai nou numele „Albinuța Dambovița”. Instituția a fost inaugurata ieri, la circa un an dupa inceperea lucrarilor de renovare. Renovarea capitala a blocului vechi și construcția unei anexe a fost posibila grație ajutorului financiar de circa…

- Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un tanar cu cetatenie R. Moldova, urmarit international, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare si predare sau extradare emis de autoritatile din Romania. Astfel,…

- Rivalitatea geo-istorico-politica dintre Romania și vecinii de la nord-vest naște nu doar diverse polemici și scandaluri deseori cu tenta xenofoba, ci și lucruri de-a dreptul amuzante! Așa s-a intamplat zilele trecute, intr-un supermarket din București, unde clienții au avut o surpriza de-a dreptul…

- Vestea a cazut ca un trasnet: Sorin Condurache a murit! Inima i-a cedat intr-o zi de sambata, intr-o tara ploioasa, unde fostul fotbalist cauta un viitor mai bun pentru copiii lui. Avea 49 de ani! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, va dezvaluie povestea cutremuratoare a celui care a fost capitan la…

- Reprezentativa feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa, marti, in deplasare, cu scorul de 3-0, de nationala Italiei, intr-un meci din preliminariile CM din 2019.Golurile au fost marcate de Girelli '51, '77 si Bonansea '78. In primele doua meciuri din preliminarii, echipa Romaniei a fost…

- Guvernele unor țari, inclusiv Ungaria și Romania, au declarat ca legea educației care reduce substanțial posibilitatea studierii in limbile minoritaților naționale din Ucraina incalca grav drepturile acestora

- Vara și toamna anului 1917 vor vedea reinnoite eforturile Puterilor Centrale de a scoate Romania din razboi, prin negocieri sau prin forța militara bruta. Scenariul din 1916 nu se va repeta in Moldova. Teritoriul aparat fiind unul mult mai mic, mult mai ușor de a-i asigura defensiva datorita reliefului,…

- In cele circa 300 de zile de la investirea in functia de presedinte al R. Moldova, Igor Dodon a avut peste 150 de intalniri cu lideri de state, ambasadori, diplomati si oficiali straini. Seful statului a acordat prioritate partenerilor din Est, preponderent liderilor unor state arabe, dar nu s-a intalnit…

- Chiar daca peste 90 la suta dintre gagauzi au votat la alegerile prezidențiale pentru Igor Dodon, mulți recunosc ca au ales de fapt vectorul prorus, iar numele candidatului a contat pentru ei mai puțin. În Unitatea Teritorial Administrativa UTA Gagauz-Yeri, care și-a capatat autonomia în…