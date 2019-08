Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu si-a lansat cartea autobiografica numita „Radiografia unei marsavii judiciare”. Volumul cuprinde memoriile recente ale unui polițist angajat in lupta impotriva crimei organizate din Romania. Din funcția de șef al Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Fortele Aeriene Romane vor participa la prima misiune sub egida ONU, in Africa. In octombrie, Romania va trimite in aceasta tara, macinata de razboi si de atacuri teroriste, patru elicoptere si 120 de militari. In baza Mihail Kogalniceanu este multa activitate. In timp ce aparatele Eurofighter Typhoon…

- Mii de oameni au urcat la sfarșitul saptamanii trecute pe Muntele Gaina și au pastrat vie tradiția veche de sute de ani a Targului de Fete, cea mai importanta sarbatoare populara in aer liber din Romania și cel mai important brand tradițional romanesc. Targul de Fete a atras oameni veniți din Transilvania,…

- Mii de oameni sunt asteptati si in acest an sa urce pe Muntele Gaina, la „Targul de Fete”, cea mai veche, mai mare si mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania, organizata anual in cea mai apropiata duminica de sarbatoarea Sfantului Ilie (20 iulie). „‘Targul de Fete’ de pe Muntele Gaina este un…

- Autor: Stelian ȚURLEA S-au publicat, in ultimii ani, foarte multe carți de dialoguri intre scriitori sau intre oameni de cultura și jurnaliști din care aflam lucruri extraordinar de interesante despre cum gandesc respectivii oameni și despre lumea in care traim. Cartea de fața este alcatuita pe acest…

- Cu ocazia a 10 ani de la inceputurile Let’s Do It, Romania! a fost lansata cartea Let’s Do It, Romania! – cum am reușit sa mobilizam 1.8 milioane de oameni sa curețe Romania.Cartea este realizata in parteneriat cu Curtea Veche Publishing și a fost lansata in cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest.…

- Cu ocazia a 10 ani de la inceputurile Let’s Do It, Romania! a fost lansata cartea Let’s Do It, Romania! – cum am reușit sa mobilizam 1.8 milioane de oameni sa curețe Romania. Cartea este realizata in parteneriat cu Curtea Veche Publishing și a fost lansata in cadrul Salonului Internațional de Carte…