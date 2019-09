Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata", anunta Reuters si AFP, transmite

- Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata".

- Negocierile de ultim moment pentru salvarea Thomas Cook, companie de turism cu o istorie de 178 de ani, au esuat, iar Autoritatea pentru Aviatie Civila (CAA) in Marea Britanie a anuntat ca grupul isi inceteaza imediat activitatea. Toti turistii companiei vor fi repatriati in Marea Britanie, relateaza…

- Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata", anunta Reuters si AFP preluate de agerpres, citand un comunicat…

- Operatorul britanic de turism Thomas Cook discuta cu guvernul si cu posibili investitori un acord de salvare de ultim moment pentru a evita un colaps care ar trimite unde de soc in sectorul calatoriilor, transmite Reuters.

- Grupul britanic Thomas Cook trebuie sa gaseasca 200 milioane de dolari pentru a-și mulțumi creditorii, altfel risca sa se prabușeasca, blocand mii de turiști din Europa, relateaza Reuters citat de Mediafax.Cererea pune aceasta afacere in pericol, precum și locurile de munca ale celor 21 mii…

- Mai multi clienti ai unei agentii de turism s-au trezit ca au ajuns in aeroportul de unde ar fi trebuit sa decoleze, dar nu si-au gasit biletele pentru care platisera rezervarea. Mai mult, agentia a ajuns sa isi pacaleasca si partenerii din bransa, iar cu unul din ei se judeca acum. Politistii Serviciului…

- Primaria comunei Corbu a organizat o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent achizitiei de servicii de intretinere a serviciului de iluminat public din localitatile comunei Corbu. Atribuirea a avut loc la data de 5 iulie 2019. Operatorul care efectueaza intretinerea si repararea sistemului…