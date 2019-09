Cea mai veche agenție de turism din lume anunta intrarea in faliment și declanseaza cea mai ampla operatiune de repatriere pe timp de pace din istoria Marii Britanii Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata", a anunșat grupul, intr-un comunicat. "În pofida eforturilor considerabile, discuţiile dintre diferitele părţi participante la grup şi noile surse de finanţare…