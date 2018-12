Stiri pe aceeasi tema

- CS U Craiova n-a reușit sa o bata pe Sepsi nici la returul din sezonul regulat. Dupa ce a pierdut la Sfantu Gheorghe, 0-1, oltenii au remizat cu echipa lui Eugen Neagoe, scor 1-1, la capatul unui meci cu un penalty ratat și cu Mitrița eliminat. Dupa un inceput timid de meci, totul s-a schimbat […]…

- CS U Craiova n-a reusit sa o bata pe Sepsi nici la returul din sezonul regulat. Dupa ce a pierdut la Sfantu Gheorghe, 0-1, oltenii au remizat cu echipa lui Eugen Neagoe, scor 1-1, la capatul unui meci cu un penalty ratat si cu Mitrita eliminat. In minutul 27, Craiova a primit un penalty destul de usor…

- Finalul de meci dintre Sepsi și Hermannstadt, scor 1-3, a aprins nervii tuturor. Eugen Neagoe și Alexandru Dandea, fundaș al oaspeților, au avut un schimb aprins de replici. VIDEO AICI! Din spusele antrenorului de la Sepsi totul ar fi inceput inca din timpul meciului, cand fotbalistul lui Hermannstadt…

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat cu usurinta in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, miercuri, dupa ce a surclasat formatia de liga secunda CS Mioveni cu scorul de 5-0 (4-0), chiar pe terenul acesteia. Formatia de prim esalon s-a impus prin golurile marcate de Daniel Prosser…

- CFR Cluj a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii I de fotbal. Campioana a deschis scorul prin Billel Omrani (14), dar gazdele au reusit egalarea Florin Stefan (81), dupa ce echipa clujeana ramasese in zece…

- CFR Cluj a castigat dramatic partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 2-1, gratie unei lovituri de departajare transformat in ultimul minut de Ciprian Deac. Campioana a preluat conducerea inca din minutul 14, cand Omrani, liber in gura portii, a impins o minge in plasa, profitand de adormirea din defensiva…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat, joi, ca o victorie in meciul de vineri cu FC Voluntari va propulsa echipa sa pe primul loc in campionat. "Suntem in fata unui joc foarte important, probabil cel mai important joc pentru noi in acest moment, deoarece daca…

- Oficialii lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au anunțat ca echipa lor va disputa doua jocuri amicale in Ungaria, in aceasta toamna, ambele in deplasare, chiar in urmatoarea pauza prilejuita de meciurile Romaniei din Liga Națiunilor. Astfel, covasnenii vor juca cu Academia Puskas, la Felcsut, pe 12 octombrie,…