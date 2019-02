Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Alba a avut doua șocuri intr-o zi. Vineri de dimineața, la prima ora, a derapat cu mașina și a intrat intr-un șanț. N-a mai putut scoate vehiculul de acolo, iar nu peste mult timp, un alt șofer a derapat și a intrat fix in automobilul lui. Al doilea accident s-a desfașurat sub ochii polițiștilor…

- Femeia povestește ca iubitul ei a inceput sa iasa in oraș aproape in fiecare week-end. Pentru ca barbatul venea foarte tarziu acasa, ea a decis sa-i ceara 50 de dolari daca vine mai tarziu de patru dimineața. Cuplul care este impreuna de doi ani s-a chinuit sa se adapteze reciproc la programul social…

- O femeie a fost reținuta dupa ce doi copii mici au fost gasiti singuri acasa, in timp ce mama lor se afla la serviciu. Cei doi baieti, in varsta de sapte si patru ani, se uitau la filmul „Singur...

- BERBEC Indiferent de problemele pe care le ai, cei dragi te vor ajuta sa le depasesti cu brio. Ai alaturi de tine oameni care te iubesc cu adevarat si care nu te vor lasa la greu, iar aici este vorba si despre partenerul tau de viata. Relatia ta amoroasa este una foarte armonioasa si sanatoasa,…

- Ilinca Vandici a vorbit despre moartea tatalui sau. Dupa o lupta crancena cu o boala necrutatoare, tatal Ilincai Vandici, fost primar al comunei Magesti, si-a gasit sfarsitul in 2008. Ilinca Vandici, GEST REVOLTATOR in timpul sarcinii. "Am fost sigura ca e in regula, am vorbit cu..." "Nu…

- Intr-o comuna de langa Bucuresti traiesc copii care nu fac parte din protipendada. Exista la Mogosoaia copii care nu traiesc in palate, nici vile, nici macar in case mai acatarii. Desi cresc in neajunsuri, ei merg la scoala, merg duminica la biserica, canta in cor, iar pe chipul unora nici nu ai vedea…

- Un șofer care s-a pus în poara cu poliția a fost încatușat pe loc și dus la sector. Imaginile incidentului ne-au fost trimise de catre un martor ocular. Din filmuleț se vede ca un echipaj al poliției oprește un automobil, iar doi oameni ai legii se poziționeaza în fața…