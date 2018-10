Stiri pe aceeasi tema

- Medici din mai multe universitati si spitale de prestigiu din toata lumea sustin ca au identificat cauzele asa numitelor „experiente din pragul mortii” si se declara convinsi ca nu este vorba de experiente metafizice si de dovezi ale unei lumi de dincolo ci, mai degraba, de o reactie involuntara a creierului…

- Publicul meloman de la Lisabona a avut o șansa rara: sa asculte un recital al singurei orchestre de femei din Afganistan. Sunt tinere și foarte tinere muziciene, care, de dragul artei, iși risca relațiile familiale și chiar viața.

- Procurorul general, Augustin Lazar, a susținut, ieri, o declarație de presa in care l-a acuzat pe ministrul justiției, Tudorel Toader, de manipulare atunci cand a afirmat ca a aflat abia la sfarșitul...

- O furtuna puternica a semanat teroare in viata unei de tinere de 15 ani din Sankt Petersburg.Diana Savenkova lucra in centrul metropolei ca statuie vie, cand un vant puternic a doborat mai multe bucati de lemn de pe acoperisul unei cladiri.

- BERBEC Corectitudine. Curajosul Berbec crede in lupta pentru dreptate si sustine cauzele celor slabi si neajutorati. Berbecul crede cu tarie in principiul justitiei, iar oamenii nascuti sub acest semn sunt persistenti si de neclintit atunci cand vine vorba de a se asigura ca toata lumea…

- Un barbat de 65 de ani, din Aninoasa, a fost batut cu pumnii și picioarele de un vecin, cu 40 de ani mai tanar decat el, in timp ce se aflau pe o strada din localitate. Pensionarul a ajuns in stare grava la spital. Acesta ar fi fost lovit, vineri seara, dupa ce i-ar fi luat apararea fiului…

- O familie intreaga se afla in stare grava la spital dupa ce cu totii au mancat ciulama de ciuperci culese chiar de ei din padure. Doi soti, in varsta de 47, respectiv 50 de ani, au mers saptamana trecuta si au cules mai multe ciuperci, pe care ulterior le-au preparat acasa, in asteptarea fiului de 27…