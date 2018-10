Stiri pe aceeasi tema

- Starul cinematografiei chineze Fan Bingbing, celebra pentru rolul din filmul "X-Men: Days of Future Past", a primit o amenda de 129 de milioane de dolari dupa ce a fost gasita vinovata de evaziune fiscala, potrivit time.com.

- Scandal de proportii in centrul orasului Botosani! O fetita de doi ani a fost abandonata, timp de o jumatate de ora, intr-o masina incuiata. Parintii au lasat-o in parcare, cat timp au plecat la cumparaturi.

- Fan Bingbing, cea mai cunoscuta si iubita actrita a Chinei din ultimele doua decenii, a disparut fara urma de mai bine de doua luni. Vedeta nu a mai fost vazuta in public si nici nu a mai facut vreo declaratie de pe 1 iulie, cand a vizitat un spital de copii din Shanghai si a impartasit cateva imagini…

- Fan Bingbing, o actrița care peste 3 zile ar trebui sa implineasca 37 de ani, a disparut fara urma de doua luni. Cunoscuta actrița, cea mai bine platita din țara ei, s-a facut cunoscuta prin rolurile din filmele „Blink” și „X-men”. Femeia n-a mai fost vazuta in public de doi ani, iar pe rețelele de…

- O filmare absolut terifianta, care surprinde forta dezlantuita a naturii, a devenit viral in intreaga lume. Este vorba de o furtuna uriasa de nisip care a "inghitit" in cateva minute un oras din nordul Chinei. Un intreg oras a fost inghitit de giganticul nor de nisip in cateva minute. Rafale au depasit…

- Inchisoare cu executare pentru un fost preot ortodox cercetat in dosarul unei retele evazioniste. Judecatorii l-au condamnat pe Ovidiu Miron Pop si pe partenerul de afaceri al acestuia, Kallos Lorand, la cate noua ani de inchisoare cu executare.