- REȚETA CASTRAVEȚI MURAȚI. Secretul muraturilor: Cum sa le prepari ca sa ramana tari. REȚETA CASTRAVEȚI MURAȚI. INGREDIENTE: 1 kg castraveți mici marar 1 capatana usturoi ardei iuti sare grunjoasa 1 litru otet 1 lingura boabe de piper 1 lingura boabe de muștar 3 foi dafin REȚETA CASTRAVEȚI MURAȚI.…

- Gogosari in otet – reteta 1 Ingrediente: 5 kilograme de gogosari, 5 litri de apa, 1 litru de otet, 2 linguri de ulei (optional), sare dupa gust, zahar dupa gust, boabe de piper, boabe de mustar, foi de dafin, hrean. Mod de preparare: Gogosarii se spala si se taie in bucati potrivite.…

- Ingrediente: 4 pulpe cu os, 4 ardei grasi galbeni, 2 cepe, 3 linguri ulei, 2 linguri bulion, sare, piper, patrunjel, pentru decor. Mod de preparare: Asezati carnea de pui intr-un vas uns cu ulei, condimentati cu sare si piper, turnati putina apa si bulionul. Dati la cuptor, la foc mediu, pana scade…

- In aceasta perioada toate gospodinele se pregatesc pentru iarna. Va prezentam cea mai buna reteta de gogosari in otet. Am aflat care este secretul ca acestia sa ramana tari si gustosi.

- Gospodinele din toate colturile tarii au inceput sa dea iama in piete in cautarea celor mai potrivite legume pentru prepararea conservelor de iarna. Castravetii, gogonelele si gogosarii sunt la mare cautare. La fel de importante ca legumele proaspete sunt insa si retetele. Una dintre cele mai interesante…

- Cruda, sub forma de salata sau suc, fiarta in abur, murata, calita, varza este considerata inca din Roma antica un remediu universal. Cu piper si ornata cu marar, varza calita se gateste la foc domol.

- Ce-avem nevoie pentru 4 portii de paste cu fructe de mare si ciuperci? Notati: 500 g paste (sa zicem spaghete); 300 g calmari mici (da, corect e calmar, nu calamar, ca veni vorba), 400 g scoici, 800 g midii, 200 g ciuperci albe de cultura, 4 linguri de ulei (extravirgin) de masline, cateva frunzulite…