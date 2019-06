Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (7 WTA) a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, dupa ce a pierdut in fața lui Angelique Kerber (5 WTA), scor 4-6, 3-6.Sportiva din Germania a inceput mult mai bine partida din Marea Britanie și a facut break inca de la scorul de 1-1, iar…

- ​O antreprenoare românca vrea ca statul sa introduca un venit universal de baza (universal basic income) suficent de mare încât sa ofere o plasa de siguranța tuturor cetațenilor, astfel încât românii care vor sa își deschida mici afaceri sa aiba asigurata stabilitatea…

- Cateva sute de tineri au ales sa scape de forfota orasului si vor petrece cateva zile in sanul naturii, in cadrul unui festival mai putin obisnuit. Pana duminica, acestia vor dormi in corturi și vor face yoga.

- Unul dintre miile de romani care a stat duminica la rand in Diaspora ca sa voteze face o comparație cu votul la alegerile locale din Germania, unde totul a durat doar 5 minute. ""Cu gandul asta am mers in tren pe drumul spre...acasa", susține cea care nu a reușit sa voteze dupa 11 ore de așteptare…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a învins-o pe italianca Giulia Gatto-Monticone cu 6-1, 7-6 (4), scrie Agerpres.Ana Bogdan (26 ani, 131 WTA),…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism din Valcea și autoritațile judiciare din Germania au organizat o acțiune de amploare pentru prinderea unor persoane acuzate de comiterea unor infracțiuni informative. Polițiștii de combatere a criminalitații…

- O romanca, in varsta de 38 de ani, a fost ucisa in Germania de un barbat roman, in varsta de 46 de ani. Acesta a vrut sa se razbune pe fosta lui iubita, in varsta de 31 de ani. Atacul a avut loc intr-un club de noapte "Moulin Rouge", din Moers, de langa Duisburg, unde cele doua romance "prestau". Acesta…

