Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…

- Sezonul 5 din "Insula Iubirii" incepe in aceasta seara, iar Spynews.ro va prezinta imagini in premiera cu Ionut Gojman in rolul de ispita! Fostul concurent si fostul iubit al Mirelei Banias va aparea asa cum nimeni nu si l-a imaginat vreodata!

- Pe 22 aprilie incepe unul dintre cele mai așteptate show-uri de la Antena 1, iar cele șase dintre ispitele sezonului 5 sunt Nicoleta Dragne, Irina Stroia, Mircea, Adrian Savin, Adrian Demetrian si Ionut Gojman. „Nu mi se pare atat de dificil sa fii ispita. Depinde cum te pliezi pe caracterele celorlați.…

- Ispita Nicoleta Dragne și Mirela Baniaș, fosta iubita a lui Ionuț Cojma au intrat in conflict, dupa ce blonda a declarat ca fosta concurenta face bani de pe seama internautilor cu o dieta periculoasa si luata de pe internet. „Eu am facut un live, eram cu Mircea ieri, vorbeam despre un stil de viata…

- In aceasta seara, la "Agentia VIP", Nicoleta Dragne, ispita de la "Insula Iubirii" a facut acuzatii grave la adresa Mirelei Banias. Blondina sustine ca dieta pe care o vinde este periculoasa, "luata de pe Google". Mirela nu a stat cu mainile in san si a reactionat!

- In curand va incepe sezonul cinci, „Insula Iubirii”, iar ispitele Nicoleta, Mircea și Adrian au facut primele declarații despre unul dintre cele mai așteptate show-uri. „Si de data aceasta mi-am facut rolul. Sa il numim rol de data aceasta, pentru ca in patru am fost mult mai atent personal. De data…

- Mai este foarte puțin pana ce unul dintre cele mai urmarite show-uri va incepe la Antena 1. Ionuț Gojma, fostul iubit al Mirelei, care in noul sezon este ispita la „Insula Iubirii” a marturisit ca nu știe exact data cand se va difuza emisiunea, insa recunoaște ca totul va fi cu adevarat spectaculos.…

- Mirela Baniaș a oferit detalii despre modul in care a fost ceruta in casatorie de Florin Tecar, actualul ei iubit. Momentul a fost unul inedit. "Imi doream sa ajung la scufundari si intr-o zi mi-a zis sa mergem. Atunci, el avea totul planuit. Sampanie, fotograf. In ziua respectiva am zis sa stam la…