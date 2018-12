Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ilioiu, de la ”Insula Iubirii”, spunea ca rolul ei in indragitul show filmat in Thailanda s-a incheiat. Ea a adaugat ca este dispusa sa redevina ispita in urmatoarele sezoane. ”Barbatul pe care l-am cucerit a fost cel mai frumos lucru din sezonul acesta, mi-a placut ca a fost cu adevarat o provocare.…

- Andreea și Bogdan Ghiceanu sunt in culmea fericirii, dupa ce au devenit parinți pentru prima oara. Cei doi au participat impreuna la „Insula Iubirii”, sezonul 1. Fosta concurenta de la Antena 1 a publicat prima imagine cu bebelușul ei. „Te iubesc”, a scris fosta concurenta la „Insula Iubirii”, in dreptul…

- Maria Ilioiu, una dintre cele mai cunoscute ispite de la “Insula Iubirii”, le-a impartașit fanilor mai multe amanunte despre problemele medicale cu care s-a ales dupa ce și-a facut un nou tatuaj. Vedeta de la Antena 1 s-a evervat și mai mult dupa ce artist tatuatorul, care i-a facut cel mai recent desen,…

- Dupa doar cateva zile petrecute alaturi de ispite, pe insula fetelor se ia și prima decizie categorica din acest sezon! Una dintre brațari va fi taiata, iar cu acest gest una dintre relații se va incheia, maine seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Citește și: Dani Mocanu, reacție virulenta! Manelistul…